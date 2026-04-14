경찰, ‘12·3 계엄’ 당시 국회 출입 통제한 경비 지휘부 3명 송치

이미지 확대 경찰청 전경. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰청 전경. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 12·3 비상계엄 당시 국회 출입 통제에 관여한 혐의를 받는 전직 경찰 지휘부 3명을 검찰에 넘겼다.경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 임정주 전 경찰청 경비국장과 오부명 전 서울경찰청 공공안전차장과 주진우 전 서울청 경비부장 등 3명을 내란 중요임무 종사 및 직권남용 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 14일 밝혔다.경비 분야 고위 간부였던 이들은 비상계엄 당일 조지호 전 경찰청장과 김봉전 서울경찰청장으로부터 하달받은 국회 출입통제 지시를 구체적으로 이행한 혐의를 받는 것으로 전해졌다.임 전 국장은 최근까지 충남경찰청장, 오 전 국장은 경북경찰청장을 맡다 지난 2월 비상계엄 관련 불법 행위에 가담했다는 의혹으로 직위 해제됐다.