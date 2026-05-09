[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 강세에 일제 상승 마감…나스닥 1.71%·반도체지수 5.51% 급등

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[서울데이터랩]미국 증시, 기술주 강세에 일제 상승 마감…나스닥 1.71%·반도체지수 5.51% 급등

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-05-09 06:22
수정 2026-05-09 06:22
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세줄 요약
  • 기술주·반도체주 강세로 뉴욕증시 일제 상승 마감
  • 나스닥 1.71% 상승, 반도체지수 5.51% 급등
  • 마이크론·인텔·AMD 두 자릿수 급등
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8일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 기술주와 반도체주 강세에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승 마감했다. 장 마감 기준 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 12.19포인트(0.02%) 오른 4만9609.16에 거래를 마쳤고, S＆P 500 지수는 61.82포인트(0.84%) 상승한 7398.93을 기록했다. 나스닥 종합지수는 440.88포인트(1.71%) 뛴 2만6247.08로 장을 마감했다.

대형 기술주 중심의 나스닥100 지수는 671.05포인트(2.35%) 오른 2만9234.99를 나타냈고, 필라델피아 반도체지수는 614.51포인트(5.51%) 급등한 1만1775.50으로 마감했다. 반면 시장의 변동성 공포를 보여주는 VIX 지수는 0.11포인트(0.64%) 오른 17.19를 기록했다.

나스닥 시가총액 상위 종목 가운데서는 반도체와 빅테크 강세가 두드러졌다. 엔비디아는 1.75% 오른 215.20달러, 애플은 2.05% 상승한 293.32달러에 마감했다. 브로드컴은 4.23%, 테슬라는 4.02% 뛰었고, 알파벳 클래스A와 클래스C는 각각 0.71%, 0.44% 상승했다. 아마존도 0.56% 올랐다.

특히 반도체 관련 종목의 상승 폭이 컸다. 마이크론 테크놀로지는 15.49% 급등했고, 인텔은 13.96%, AMD는 11.44% 상승했다. ASML 홀딩 ADR은 4.97%, 어플라이드 머티어리얼즈는 6.04%, 램 리서치는 2.63% 올랐다. 이에 따라 반도체 업종 전반의 투자심리가 크게 개선된 흐름을 보였다.

다만 모든 대형 기술주가 강세를 보인 것은 아니었다. 마이크로소프트는 1.34% 내린 415.12달러, 메타는 1.16% 하락한 609.63달러에 거래를 마쳤고, 코스트코 홀세일도 0.32%, 넷플릭스는 0.86% 밀렸다. 반면 월마트는 0.37%, 시스코 시스템즈는 4.79%, 팔란티어 테크놀로지스는 0.55% 상승했다.

뉴욕증시 상위 종목에서는 업종별로 혼조세가 나타났다. 버크셔 해서웨이 클래스B는 0.18%, 오라클은 0.70%, 캐터필러는 0.20%, 유나이티드헬스 그룹은 2.77%, P＆G는 0.25% 상승했다. 반면 일라이 릴리는 2.72%, JP모건체이스는 1.36%, 비자는 0.78%, 엑슨모빌은 1.37%, 뱅크오브아메리카는 2.73%, 홈디포는 1.61%, GE 에어로스페이스는 1.81% 하락했다.

전반적으로 이날 뉴욕증시는 다우지수의 상승 폭은 제한적이었지만, 기술주와 반도체주가 지수 상승을 주도하면서 나스닥과 나스닥100의 강세가 두드러진 하루로 요약됐다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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