정성호 장관 보완수사 의지…“꿈 많던 김창민 감독 폭행 사망, 엄정 처벌”

“유가족 억울함이 한 점도 남지 않도록 할 것”

이미지 확대 정성호 법무부 장관이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명’ 국정조사특별위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정성호 법무부 장관이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명’ 국정조사특별위원회 전체회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

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정성호 법무부 장관이 7일 ‘고 김창민 감독 사망 사건’과 관련해 철저한 진상 규명과 보완 수사를 약속했다.정 장관은 이날 본인의 페이스북에 “초기 수사의 미흡으로 유가족과 국민께 큰 아픔을 드리는 일이 발생했다”며 “1차 수사에 대한 빈틈없는 보완으로 사건의 진상을 철저히 규명하고 실체적 진실을 밝혀 가해자들에게 엄정한 처벌이 뒤따르도록 하겠다”고 말했다.그는 “젊고 꿈 많던 영화감독이었던 피해자는 발달장애 자녀와 식당을 찾았다가 집단 폭행을 당하고 뇌사 상태에 빠진 뒤 끝내 사망했다”며 “유족들은 폭행 당시 폐쇄회로(CC)TV에는 가해자 일행이 최소 6명이 등장하는데도, 단 1명만 피의자로 송치되었다가 유가족의 항의와 검찰의 보완수사 요구 이후에야 비로소 1명이 더 특정되는 등 초동수사의 미진을 지적하고 있다”고 했다.이어 “여기에 잇따른 구속영장 기각으로 가해자들이 버젓이 거리를 활보하고 다니는 참담한 현실에 유가족들의 정신적 고통과 불안도 큰 상태다”라며 “자신만을 의지해 살아가는 중증 발달장애 자녀를 남겨둔 채 눈을 감아야 했던 고인의 마음과 가족의 상실에 더해 기대에 미치지 못한 수사로 상처를 입으셨을 유가족의 비통한 심정은 차마 헤아리기조차 어렵다”고 했다.정 장관은 “검찰은 사건의 전모를 철저히 규명하고 연관된 가해자들을 법의 심판대에 올리기 위해 4월 2일 구리경찰서로부터 사건을 송치받은 뒤 신속히 전담팀을 구성해 보완수사에 착수했다”며 “법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다”고 밝혔다.의정부지검 남양주지청은 지난 2일 경기 구리경찰서로부터 해당 사건을 송치받고 전담 수사팀을 편성했다. 김 감독은 지난해 10월 20일 새벽 발달장애 아들과 경기 구리시의 한 식당을 찾았다가 다른 손님들로부터 폭행을 당했다. 사건 발생 후 약 1시간 만에 병원으로 옮겨진 김 감독은 같은 해 11월 7일 뇌사 판정을 받은 후 장기기증을 통해 4명에게 생명을 나누고 숨졌다.경찰이 앞서 김 감독을 폭행한 남성 1명에 대해 신청한 구속영장은 검찰 단계에서 반려됐다. 이후 보완수사를 거쳐 남성 2명에 대해 신청한 구속영장은 법원에서 기각됐다.