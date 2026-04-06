전북도 “좋은 소 제값 받는다”…고능력 한우 표시제 첫 도입

이미지 확대 고능력 한우의 가치. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 고능력 한우의 가치. 전북도 제공

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전북도가 품질이 우수한 ‘고능력 한우’의 제값받기 지원을 위한 제도를 시행한다.전북도는 유전체 분석으로 선발한 고능력 한우의 가치를 시장에 반영하기 위해 임실축협 가축시장에서 ‘고능력 한우 가축시장 거래 표시제’를 시범 도입했다고 6일 밝혔다.이번 표시제는 경매 과정에서 고능력 한우와 그 자식 소(후대축)를 전광판에 표시해 개체의 품질 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 한 게 특징이다.도는 표시제 시행을 위해 ‘전북특별법’에 따라 우수 한우 집단 육성을 위한 근거를 마련하고, 관련 조례에 따라 유전체 분석 상위 20% 이내 한우를 ‘고능력 한우’로 지정·관리했다.그 결과 지난해 출하된 고능력 한우 후대축의 1++ 등급 출현율은 53.8%로 전국 평균보다 12.3%포인트 높고, 마리당 102만원의 추가 소득 효과가 확인됐다.그러나 이러한 우수성이 거래 단계에서는 충분히 반영되지 않아 일반 한우와 유사한 가격에 거래됐다.도는 표시제를 통해 고능력 한우와 후대축을 명확히 구분하고, 품질에 따른 가격 형성이 이뤄지도록 유도할 계획이다.또 이번 시범사업을 토대로 표시제를 도내 가축시장으로 확대해 한우 산업을 양적 확대 중심에서 품질 중심 구조로 전환하겠다는 방침이다.도 관계자는 “고능력 한우 표시제는 과학적 개량의 성과를 시장에서 제대로 평가받기 위한 첫걸음”이라며 “좋은 소를 키운 농가가 정당한 가격을 받을 수 있는 환경을 조성해 한우 산업의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 밝혔다.