트럼프 “환상적 무역합의” 시진핑 “美와 중요 합의”…미중 회담 마무리

세줄 요약 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 중난하이에서 차담 회담을 갖고 무역합의와 실무 협력 확대에 공감했다. 양측은 경제·무역 관계 안정, 국제 현안 소통 강화, 상호 우려의 적절한 처리에 뜻을 모았고, 트럼프는 9월 백악관 초청도 제안했다. 중난하이 차담으로 미중 정상회담 마무리

무역합의·실무협력 확대에 양측 공감

9월 백악관 초청, 추가 회동 가능성

이미지 확대 APTOPIX Trump China ‘중국 권력의 심장부’로 불리는 중난하이를 찾은 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 베이징 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 APTOPIX Trump China ‘중국 권력의 심장부’로 불리는 중난하이를 찾은 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 베이징 AP 연합뉴스

이미지 확대 Trump China 베이징을 떠나는 도널드 트럼프 미 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 Trump China 베이징을 떠나는 도널드 트럼프 미 대통령. AP 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 계기로 마련된 미중 정상회담이 15일 마무리됐다.트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 이날 ‘중국 권력의 심장부’로 불리는 중난하이에서 차담을 함께 나누며 정상외교 일정을 소화했다. 중난하이는 시 주석의 관저와 집무실이 위치한 곳이다.미중 정상은 양국이 중요한 무역합의를 이뤘다는데 한목소리를 냈다.트럼프 대통령은 시 주석과의 차담에서 “우리는 환상적인 무역 합의들을 이뤄냈고, 그것은 두 나라 모두에 훌륭한 일”이라고 밝혔다. 그는 “우리는 다른 많은 문제에 대해서도 논의했고, 나는 우리가 매우 많은 부분에서 의견이 일치한다고 생각한다”고 말했다.중국중앙TV(CCTV)에 따르면 트럼프 대통령은 “양국과 세계에 매우 유익한 일련의 중요한 합의를 도출하고 여러 협정을 체결했으며, 많은 현안을 해결했다”라고 했다.시 주석은 이 자리서 “우리는 함께 ‘중미 건설적 전략 안정 관계’라는 새로운 지위를 확정했고, 경제·무역 관계 안정과 분야별 실무 협력 확장, 상호 우려의 적절한 처리에 관해 중요한 합의를 달성했으며, 국제·지역 문제에 관해 소통과 협조를 강화하는 데 동의했다”고 말했다. 이어 “이번 방문은 상호 이해 증진과 상호 신뢰 심화, 양국 인민 복지 증진에 이롭다”며 “중미가 상호 존중의 기초 위에서 평화 공존·협력 윈윈을 실현하고, 올바른 공존의 길을 가는 것이 양국 인민의 바람이자 세계 각국 인민의 기대임을 다시금 보여줬다”고 강조했다.양국 정상은 중동 정세에 대해 의견을 교환해 현재 교착상태에 빠진 미·이란 전쟁 종전 협상에 어떤 영향을 미칠지 주목된다. 트럼프는 “우리는 이란 문제에 대해 매우 비슷한 생각을 갖고 있다”며 “우리는 그 상황이 끝나기를 원하고, 그들이 핵무기를 보유하는 것을 원치 않는다. 우리는 (호르무즈) 해협이 개방되기를 원한다”고 말했다.트럼프 대통령은 2박3일 방중 일정을 마무리하고 이날 오후 2시쯤 대통령 전용기 에어포스 원을 타고 베이징을 떠났다. 트럼프 대통령은 시 주석 부부를 오는 9월 24일 백악관으로 초청해 시 주석이 답방 요청에 응할 경우 두 정상은 넉 달 뒤 재회하게 된다. 이어 11월 아시아태평양경제협력체(APEC)·12월 주요 20개국(G20) 정상회의에서 두 차례 더 만날 가능성이 있다.