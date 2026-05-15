‘신내린’ 신네르, 마스터스 1000 32연승…11년 만에 조코비치 넘어

세줄 요약 세계 1위 얀니크 신네르가 이탈리아오픈 8강에서 루블료프를 2-0으로 제압하고 마스터스 1000 32연승을 기록했다. 2011년 조코비치의 31연승을 15년 만에 넘어선 신기록이며, 남은 과제는 메드베데프와의 4강전이다. 신네르, 이탈리아오픈 8강서 루블료프 제압

마스터스 1000 32연승, 조코비치 기록 경신

메드베데프와 4강 격돌, 우승 도전 지속

이미지 확대 이탈리아 오픈 8강전에서 승리한 뒤 환호하는 신네르. EPA연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이탈리아 오픈 8강전에서 승리한 뒤 환호하는 신네르. EPA연합뉴스

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남자테니스 세계 1위 얀니크 신네르(이탈리아)가 마스터스 1000 등급 대회 32연승 신기록을 작성하며 ‘전설’ 노바크 조코비치(4위·세르비아)를 넘어섰다.신네르는 15일(현지시간) 이탈리아 로마에서 열린 남자프로테니스(ATP) 투어 이탈리아오픈 9일째 남자 단식 8강전에서 안드레이 루블료프(14위·러시아)를 2-0(6-2 6-4)으로 이겼다. 이날 경기에서 승리하면서 2011년 조코비치가 세운 31연승 기록도 15년 만에 깨졌다.마스터스 1000은 메이저 대회 바로 아래 등급으로, 1년에 9차례 열린다. 만약 이번 이탈리아오픈에서 우승하면 조코비치가 달성한 마스터스 1000 9개 대회 전관왕 ‘커리어 골든 마스터스’에 어깨를 견주게 된다.신네르는 지난해 11월 파리 대회부터 올해 인디언웰스, 마이애미, 몬테카를로, 마드리드 대회까지 마스터스 1000 대회 트로피를 싹쓸이하고 있다. 이탈리아오픈은 신네르가 아직 우승하지 못한 유일한 마스터스 1000 대회로 남아 있다.신네르는 16일 다닐 메드베데프(9위·러시아)와 결승 진출을 다툰다. 상대 전적에서 9승 7패로 앞서는 상황이다. 여기서 이기면 카스페르 루드(25위·노르웨이)-루치아노 다르데리(20위·이탈리아) 승자와 결승에서 대결한다.신네르는 이날 경기 후 “기록을 위해 뛰지 않는다. 나 자신의 이야기를 위해 뛸 뿐”이라면서도 “이 기록이 내게 많은 의미가 있는 건 사실”이라고 밝혔다. 이어 “이제 내일 치를 4강전을 위해 빨리 체력을 회복해야 한다”면서 “이번 대회가 끝날 때까지 최선을 다할 것”이라고 강조했다.