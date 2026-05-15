인도 화물선, 호르무즈 인근서 피격…폭발 후 침몰

드론이나 미사일 공격 추정

승무원 14명 전원 구조

이미지 확대 12일(현지시간) 오만 무스카트 앞바다 아라비아해에서 호르무즈 해협을 통과하기 위해 화물선이 대기하고 있다. UPI·연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 12일(현지시간) 오만 무스카트 앞바다 아라비아해에서 호르무즈 해협을 통과하기 위해 화물선이 대기하고 있다. UPI·연합뉴스

세줄 요약 인도 국적 화물선 ‘하지 알리’호가 오만 해안 인근에서 공격받아 불길에 휩싸인 뒤 침몰했다. 가축을 싣고 소말리아에서 UAE로 향하던 배였고, 승무원 14명은 오만 해안경비대에 의해 모두 구조됐다. 인도는 공격 배후를 밝히지 않았지만, 드론이나 미사일 공격 가능성이 거론됐다. 호르무즈 인근 인도 화물선 공격·침몰

승무원 14명 전원 구조, 배후는 미확인

드론·미사일 추정, 해양안보 우려 확산

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인도 화물선이 호르무즈 해협 인근 해역에서 공격받아 침몰했다고 인도 당국이 밝혔다. 무인기(드론)나 미사일 공격으로 추정된다.15일(현지시간) 인도 해운부에 따르면 지난 13일 새벽 오만 해안에서 인도 국적의 목조 화물선 ‘하지 알리’호가 공격받아 불길에 휩싸인 채 가라앉았다. 승무원 14명 전원은 오만 해안경비대에 구조됐다.이 배는 가축을 싣고 소말리아에서 출발해 아랍에미리트(UAE) 샤르자 항구로 향하던 것으로 알려졌다. 인도 정부는 공격의 성격이나 배후를 밝히지 않았지만, 영국의 해양 위험 관리 그룹 뱅가드는 “무인기(드론)나 미사일 공격에 따른 것으로 추정되는 폭발이 일어났다”고 전했다.인도 외교부는 성명을 내고 “오만 해안에서 인도 국적 선박이 공격받은 것은 용납할 수 없다”면서 “상선과 민간 선원들이 계속해서 공격 대상이 되고 있다는 사실에 강력한 유감을 표한다”고 밝혔다. 이어 “상선을 표적으로 삼아 무고한 민간 선원들을 위험에 빠뜨리거나 항해·상업의 자유를 저해하는 여타 행위는 피해야 한다”고 강조했다.한편 영국 당국은 전날 UAE의 푸자이라 항에서 북동쪽으로 약 70㎞ 떨어진 오만만 해상에 정박 중이던 한 선박이 나포돼 이란 영해로 이동하고 있다고 발표했다. 이와 관련해 전날 이란 당국 대변인은 “미국이 국제 조약을 위반했기 때문에 미국 관련 유조선을 호르무즈 해협에서 나포할 법적 권리가 있다”고 주장했다.이란은 최근 미국·이스라엘과 연계된 경우를 제외하고 중국 등 일부 선박만 통행료를 받고 해협 통과를 허용하면서 나머지 선박을 공격 또는 나포하는 등 호르무즈 해협 통항 통제권을 공식화하려고 시도하고 있다. 인디아 투데이는 “(인도 화물선 침몰은) 호르무즈 해협에서 이란과 미국 간의 갈등과 관련된 긴장이 고조되는 가운데 이 지역 해양 안보에 대한 우려를 고조시키고 있다”고 했다.