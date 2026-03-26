한국외대, 경희대·서울시립대와 ‘전공자율선택제 공유대학 협약’ 체결

이미지 확대 ‘전공자율선택제 공유대학 협약식’에서 원용걸(왼쪽부터) 서울시립대 총장, 강기훈 한국외대 총장, 김진상 경희대 총장이 기념촬영을 하고 있다. 한국외대 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘전공자율선택제 공유대학 협약식’에서 원용걸(왼쪽부터) 서울시립대 총장, 강기훈 한국외대 총장, 김진상 경희대 총장이 기념촬영을 하고 있다. 한국외대 제공

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한국외국어대학교는 본교 서울캠퍼스 이덕선회의실에서 경희대학교, 서울시립대학교와 ‘전공자율선택제 공유대학 협약’을 체결했다고 26일 밝혔다.협약에 따라 세 대학은 자유전공학부생 대상 공동 교과·비교과 과정을 운영하고, 대학 간 교류를 바탕으로 창의·융합 역량과 자기주도 학습 능력 강화를 추진한다. 또한 공동 프로그램 운영과 페스티벌 개최 등 성과 확산 활동도 이어간다는 계획이다.강기훈 한국외대 총장은 “대학 간 공동 교육과정으로 미래 인재 양성 생태계 고도화에 기여하겠다”고 밝혔다.