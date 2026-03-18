“왜 다른 남자와 통화해” 연인 목 조르고 주먹 휘두른 30대男 벌금형

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“왜 다른 남자와 통화해” 연인 목 조르고 주먹 휘두른 30대男 벌금형

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-03-18 16:43
수정 2026-03-18 16:51
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
법원 이미지. 서울신문DB
법원 이미지. 서울신문DB


연인이 다른 남자와 통화를 한다는 이유로 주먹을 휘두른 30대가 벌금형을 선고받았다.

대구지법 형사7단독(부장 박용근)은 상해 혐의로 재판에 넘겨진 A(35)씨에게 벌금 200만원을 선고했다고 18일 밝혔다.

판결문에 따르면 A씨는 지난해 8월 25일 오전 2시 40분쯤 대구 동구에서 약 1년 동안 교제하던 연인 B(여·29)씨의 목을 조르고 주먹으로 수차례 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 그의 범행으로 B씨는 2주간 치료가 필요한 부상을 입었다.

A씨는 B씨가 다른 남성과 통화를 한다는 이유로 화가 나 이같은 범행을 저지른 것으로 드러났다.

재판부는 “피해자가 입은 상해의 정도와 피고인이 특수폭행죄로 형사처벌을 받은 전력이 있는 점 등을 고려하면 죄책이 가볍지 않다”면서도 “다만 피고인이 범행을 뉘우치고 있고 피해자가 선처를 탄원하는 점 등을 종합했다”고 양형 이유를 밝혔다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 연인을 폭행한 이유는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로