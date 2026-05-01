트럼프, 이탈리아·스페인서도 미군 감축 가능성 시사

세줄 요약 트럼프 대통령이 독일 주둔 미군 감축 검토에 이어 이탈리아와 스페인도 같은 조치를 볼 수 있다고 했다. 유럽이 대이란 사안에서 지원하지 않았다고 불만을 드러냈고, 미 국방부는 주한미군 감축 질문엔 답하지 않았다. 독일 이어 이탈리아·스페인 감축 가능성 시사

유럽의 대이란 지원 부재에 대한 불만 표출

주한미군 감축 질문엔 국방부 답변 회피

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 연합뉴스

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독일에 주둔하고 있는 미군 감축을 검토하고 있다고 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령이 이탈리아와 스페인에 대해서도 같은 조치를 취할 수 있다는 입장을 밝혔다.트럼프 대통령은 30일(현지시간) 백악관에서 행정명령 서명을 마친 뒤 취재진과 만난 자리에서 ‘스페인과 이탈리아에도 독일과 같은 조치를 검토할 것인가’라는 질문에 “아마도”라고 답했다. 그는 미국이 우크라이나를 도왔지만, 유럽은 대이란 전쟁에서 지원에 나서지 않았다는 점을 거듭 강조했다. 트럼프 대통령은 “우리가 필요로 했을 때 그들은 없었다”며 “우리는 그 점을 기억해야 한다”고 말했다.트럼프 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 “독일에 있는 병력의 감축 가능성을 살펴보고 있다”면서 “조만간 결정이 내려질 것”이라고 밝혔다. 유럽 전체 주둔 미군은 약 8만 4000명 규모로, 이 가운데 독일에 3만 6000여 명이 주둔하고 있다. 트럼프 대통령은 그간 이란이 봉쇄한 호르무즈 해협에서 유조선 통행을 위한 군함 지원을 동맹국에 요청했으나, 독일을 비롯한 유럽 국가들이 응하지 않자 강한 불만을 드러냈다.한편 미 국방부는 이날 향후 주한미군도 감축될 가능성이 있느냐는 한국 언론 질의에 “잠재적인 병력 태세 조정 문제에 대해선 코멘트하지 않는다”며 구체적 답변을 하지 않았다. 다만 국방부는 “주한미군은 여전히 억지력과 준비 태세에 집중하고 있다”며 “대한민국 방어에 대한 우리의 약속은 변함이 없으며, (한미)동맹은 한반도 안정을 계속 뒷받침하고 있다”고 밝혔다.