대법, 법조 경력자 신임 재판연구원 52명 임용

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
대법, 법조 경력자 신임 재판연구원 52명 임용

김희리 기자
김희리 기자
입력 2026-02-27 10:03
수정 2026-02-27 10:03
이미지 확대
서울 서초구 대법원 청사 전경. 뉴시스
서울 서초구 대법원 청사 전경.
뉴시스


대법원은 전국 일선 법원에서 일할 재판연구원으로 법조 경력자 52명을 선발했다고 27일 밝혔다.

재판연구원이란 법관의 재판 업무를 돕는 법원 직책이다. 사건과 관련한 검토 보고서를 작성하거나 법리·판례·논문을 조사하는 등의 방식으로 판사를 보조한다. 대법원은 지난 2022년부터 법학전문대학원 졸업 예정자 외에도 법조직역에 진출해 전문 분야에서 다양한 실무 경험을 쌓은 법조인을 재판연구원으로 임용해왔다.

대법원에 따르면 이들 중 42명은 다음달 1일, 법무관 전역 예정자를 포함한 10명은 오는 8월 각각 임용된다. 권역별 수요 등을 고려해 서울고등법원권역 29명, 대전고등법원권역 4명, 대구고등법원권역 2명, 부산고등법원권역 8명, 광주고등법원권역 6명, 수원고등법원권역 3명을 각각 선발했다.

이번에 임용된 재판연구원 52명 중 여성이 28명(53.84%)으로 여성 비율이 절반을 넘겼다. 최연소자는 26세, 최연장자는 49세였다.

특히 이번 선발 절차부터는 서류전형 단계에서 평가 결과 우수한 일부 지원자에 대해 고등법원별 재판연구원 선발 전형위원회의 심의를 거쳐 구술 면접전형을 면제하는 제도를 도입했다.
김희리 기자
