천하의 염경엽도 한화가 부럽다 “나는 언제 저런 야구 해보나”

1점 차 접전 승부 연일 이어지며 난항

2점 이내 20경기…4번째 끝내기 당해

염 감독 “우리 성적 희한…부상 없어야”

이미지 확대 염경엽 LG 트윈스 감독. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 염경엽 LG 트윈스 감독. 뉴스1

이미지 확대 SSG 랜더스 채현우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 경기에서 끝내기 안타를 때린 후 기뻐하고 있다. 2026.5.16 SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SSG 랜더스 채현우가 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 트윈스의 경기에서 끝내기 안타를 때린 후 기뻐하고 있다. 2026.5.16 SSG 랜더스 제공

세줄 요약 LG 염경엽 감독이 SSG전 끝내기 패배 뒤 한화의 다득점 야구를 부러워했다. LG는 최근 1점 차 승부가 잦고 불펜도 정비되지 않아 매 경기 살얼음판을 걷는 상황이다. 부상자까지 겹치며 선두 경쟁의 부담이 커졌다. LG, SSG전 끝내기 패배로 선두 기회 놓침

염경엽 감독, 한화의 다득점 야구에 부러움 표출

불펜 불안과 부상 겹치며 접전 부담 가중

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염경엽 LG 트윈스 감독이 연일 어려운 경기를 펼쳐가는 상황을 두고 한화 이글스에 대한 부러움을 드러냈다. 지난해 한화를 꺾고 우승을 차지하며 한화의 부러움을 샀지만 현재는 입장이 바뀐 분위기다.LG는 16일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스전에서 접전 끝에 3-4로 패했다. 3-2로 앞선 상황에서 배재준을 9회말에 내보냈으나 대주자로 투입됐던 채현우에게 끝내기 안타를 허용하며 단독 1위로 올라갈 기회를 놓쳤다.전날에 이어 1점 차 승부였다. LG는 15일 SSG전에서 7-7로 맞은 9회초 1사 만루 상황에서 홍창기가 SSG 마무리 조병현에게 밀어내기 볼넷을 얻어내며 8-7로 역전하고 그대로 승리를 지켰다. 마무리 유영찬의 부상 이탈 후 아직 불펜 활용 방안이 명확히 정립되지 않은 LG로서는 힘겹게 지킨 승리였다.이날 경기에 앞서 한화와 KT 위즈의 경기가 열렸다. 0.5경기 차이로 KT가 선두, LG가 2위인 상황에서 KT가 지고 LG가 이기면 단독 선두 자리가 바뀔 수 있었다. 그리고 KT와 한화의 경기는 한화가 일찌감치 승기를 잡으며 KT의 항복을 받아내던 참이었다.취재진과 염 감독이 사전 인터뷰를 위해 더그아웃에서 만났을 때 한화는 이미 10-0으로 앞서고 있었다. 이날 경기 포함 5월에 14경기에서 113득점을 올린 한화의 다이너마이트 타선이 또 불타오른 경기였다.한화와 KT의 경기 상황을 전해 들은 염 감독은 “나는 언제 이런 야구 해볼까”라며 부러움을 나타냈다. 매일 힘겹게 1점 차 승부를 벌이는 상황에 대한 고민이 담긴 질투였다. 염 감독은 “어제도 (8회초까지) 4점 차라 편하겠다 싶었는데 아니나 다를까. 어제는 화나더라”며 허탈하게 웃었다.이번 시즌 LG는 유독 접전 승부가 많다. KT와 개막 시리즈 2차전 때 5-6으로 패한 것을 시작으로 4월에 10번, 5월에 4번이 1점 차 승부였다. 2점 차 승부도 5번 있었다. 다수의 경기가 피를 말리는 상황이다 보니 염 감독도 입이 바싹 마르는 경기가 이어지고 있다.계획한 대로 선수단이 제대로 굴러가면 머리가 덜 아프겠지만 LG는 특히 불펜 활용이 아직 정립되지 않은 상황이다. 일단 마무리로 손주영 카드를 꺼냈지만 중간에 막아줘야 할 함덕주, 장현식이 부진하자 가차 없이 2군으로 내려보냈다.선수단이 정상이 아닌 상황에서도 선두 싸움을 펼치는 것을 두고 염 감독도 “진짜 희한한 일이다”라며 너털웃음을 터뜨렸다. 그는 “(박)해민과 (오)지환이 아파서 쉬어야 하는데 둘이 빠지면 수비가 확 무너지고, 수비가 무너지면 빅이닝을 내주게 된다”면서 “더 이상 부상이 안 나와야 하는데 해민이랑 지환이 때문에 안 쓸 수도 없고 걱정이다”라고 말했다.LG는 이날 올해 4번째 끝내기 패배를 당했다. 유영찬의 이탈 이후 접전 승부에서 불펜이 무너지는 경기가 반복되는 LG로서는 방망이 화력으로 여유 있는 경기를 펼치는 한화가 더욱 부러워지는 결과였다.