도쿄대 축제 멈춘 日우익 참정당…“가미야 오면 폭파”

세줄 요약 도쿄대 오월제가 참정당 대표 가미야 소헤이의 강연을 앞두고 폭파 예고 메일을 받아 하루 동안 전면 중단됐다. 대학과 동아리 측에는 캠퍼스 곳곳에 폭탄을 설치했다는 협박도 이어졌고, 운영위원회는 방문객과 학생 안전을 이유로 행사를 멈췄다. 도쿄대는 학문의 장이 이런 이유로 중단돼 유감이라고 밝혔다. 참정당 대표 강연 앞 폭파 예고 접수

도쿄대 오월제 하루 전면 중단 결정

대학 측, 학생·방문객 안전 우선 판단

이미지 확대 가미야 소헤이 참정당 대표. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 가미야 소헤이 참정당 대표. 서울신문DB

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일본 최고 명문인 도쿄대 축제가 우익 성향 정당인 참정당 대표의 강연을 둘러싼 폭파 예고로 하루 동안 전면 중단되는 일이 벌어졌다.17일 아사히신문 등에 따르면 도쿄대는 전날 “안전 관리상의 이유”로 ‘오월제(五月祭)’의 모든 행사를 중단했다. 이날 혼고 캠퍼스에서는 정치 성향 학생 서클 주최로 가미야 소헤이 참정당 대표의 강연이 예정돼 있었다.하지만 당일 오전 동아리 측과 대학 측에는 “가미야 의원이 오기 때문에 폭파하겠다”는 내용의 협박 메일이 접수됐다. 이후 “캠퍼스 곳곳에 폭탄을 설치했다”는 취지의 범행 예고까지 이어지자 운영위원회는 방문객과 학생들의 안전 확보가 어렵다고 판단해 축제 전체 중단을 결정했다.도쿄대도 홈페이지를 통해 “자유로운 학문의 장인 대학에서 열리는 학원제가 이러한 경위로 중단된 데 대해 강한 유감을 표한다”고 밝혔다. 현장에서는 갑작스러운 행사 중단 안내와 함께 방문객들이 캠퍼스를 빠져나갔다.참정당은 코로나19 당시 소셜미디어(SNS)를 통해 반백신과 각종 음모론성 주장, 강한 일본 우선주의 노선을 내세우며 주목받은 정당으로 지난해 참의원 선거에서 약진했다.현재까지 당을 상대로 한 별도의 협박이나 위해는 확인되지 않은 것으로 알려졌다.