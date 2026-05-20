술 먹고 10대 여아 납치하려다… 미수에 그친 60대 남성

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술 먹고 10대 여아 납치하려다… 미수에 그친 60대 남성

강동삼 기자
강동삼 기자
입력 2026-05-20 11:36
수정 2026-05-20 11:36
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세줄 요약
  • 제주 빌라 주차장서 10대 여학생 납치미수
  • 음주한 60대 남성, 엘리베이터 앞서 강제 시도
  • 여학생 탈출 뒤 신고, 경찰 긴급 체포
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제주동부경찰서는 미성년자약취미수 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자
제주동부경찰서는 미성년자약취미수 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다. 제주 강동삼 기자


제주에서 귀가하던 10대 여학생을 납치하려 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

제주동부경찰서는 미성년자약취미수 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급 체포해 조사하고 있다고 20일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 19일 오후 4시 30분쯤 제주시내 한 빌라 주차장에서 귀가 중이던 10대 여학생 B양을 강제로 데려가려 한 혐의를 받는다. 당시 A씨는 음주를 한 상태였던 것으로 전해졌다.

B양은 엘리베이터를 기다리던 중 A씨에게 붙잡혔으나 뿌리치고 달아난 뒤 부모에게 피해 사실을 알렸다. 신고를 접수한 경찰은 곧바로 출동해 A씨를 긴급 체포했다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.
제주 강동삼 기자
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