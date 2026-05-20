대구 육류 보관 창고서 불…1시간 20여 분 만에 진화

세줄 요약 대구 동구의 한 육류 보관 창고에서 원인을 알 수 없는 불이 나 1시간 20여 분 만에 꺼졌다. 다행히 인명피해는 없었지만 창고 1동이 타는 등 재산 피해가 발생했다. 소방은 차량 36대와 인력 92명을 투입해 진화했고, 경찰과 소방은 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다. 대구 동구 육류 창고서 원인 미상 화재 발생

소방 차량 36대·인력 92명 투입해 진화

인명피해 없었으나 창고 1동 재산 피해

이미지 확대 대구 동구의 한 육류 보관 창고에서 20일 오전 5시 52분쯤 원인을 알 수 없는 불이 났다. 대구소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구 동구의 한 육류 보관 창고에서 20일 오전 5시 52분쯤 원인을 알 수 없는 불이 났다. 대구소방안전본부 제공

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대구 동구의 한 육류 보관 창고에서 원인을 알 수 없는 불이 나 1시간 20여 분만에 진화됐다.20일 대구소방안전본부에 따르면 이날 오전 5시 52분쯤 동구 둔산동에 있는 한 육류 보관 창고에서 불이 났다.다행히 화재로 인한 인명피해는 발생하지 않은 것으로 확인됐다. 다만 창고 1동이 불에 타는 등 재산 피해가 발생했다.신고를 받은 소방 당국은 차량 36대와 인력 92명을 현장에 투입해 진화작업을 벌인 끝에 오전 7시 5분쯤 불길을 완전히 잡았다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있다.대구 동구는 화재 직후 안전 안내 문자를 통해 “창고 화재로 연기가 다량 발생하고 있으니 주변 차량은 우회하고 인근 주민들은 안전사고 유의 및 접근을 자제해달라”고 당부했다.