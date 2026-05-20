[속보] 삼성전자 노조 “사측이 조정안 거부…내일 총파업 돌입”

이미지 확대 총파업 예고 D-1...3차 사후조정 들어가는 노사 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장(왼쪽)과 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 총파업 예고 시점을 하루 앞두고 열린 3차 사후조정 회의에 각각 들어가고 있다. 2026.5.20

세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 총파업 예고 D-1...3차 사후조정 들어가는 노사 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장(왼쪽)과 삼성전자 사측 대표교섭위원인 여명구 DS(디바이스솔루션·반도체 사업 담당) 피플팀장이 20일 정부세종청사 중앙노동위원회에서 총파업 예고 시점을 하루 앞두고 열린 3차 사후조정 회의에 각각 들어가고 있다. 2026.5.20

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삼성전자 노조가 내일부터 예정된 총파업에 돌입하겠다고 선언했다.삼성전자 초기업노조는 3차 사후조정이 진행 중인 20일 오전 11시 30분쯤 입장문을 내고 “11시 사측은 ‘의사결정이 되지 않았다’는 입장만 반복할 뿐 끝내 입장을 밝히지 않았고 결국 중앙노동위원회 진행에 의해 사후조정은 종료됐다”며 “노동조합은 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입할 것”이라고 밝혔다.