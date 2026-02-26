대검, ‘도이치 주포 이종호와 술자리’ 한문혁 검사에 검찰총장 경고 처분

2026 밀라노 올림픽
대검, '도이치 주포 이종호와 술자리' 한문혁 검사에 검찰총장 경고 처분

고혜지 기자
고혜지 기자
입력 2026-02-26 18:09
수정 2026-02-26 18:09
대검 감찰부, 지난 9일 검찰총장 경고 통보
징계 아지만 대검 지휘부 경고 중 가장 중해도이치모터스 주가조작 사건의 핵심 피의자인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표와 술자리를 가졌다는 의혹을 받아 김건희 특검팀에서 보직 해제된 한문혁 부장검사가 ‘검찰총장 경고’ 처분을 받았다.

대검 전경. 연합뉴스
대검 전경. 연합뉴스


26일 법조계에 따르면 대검찰청 감찰부는 감찰위원회 심의·의결을 거쳐 지난 9일 한 부장검사에게 검찰총장 경고 처분을 통보했다. 검찰총장 경고는 징계는 아니지만 대검 지휘부가 내릴 수 있는 경고 중 가장 중한 수준이다.

대검은 징계 이유로 한 부장검사가 2021년 7월 이 전 대표와 사적 만남을 한 사실이 있음에도 수사 당시 상급자에게 보고하지 않은 점, 해당 사건 수사 당시 수사를 회피하지 않은 점 등을 고려했다.

이 전 대표는 도이치모터스 2차 주가조작 시기 김 여사의 계좌를 관리한 인물이자 최측근으로 알려져 있다.

앞서 한 부장검사는 서울중앙지검 도이치모터스 주가조작 의혹 사건의 수사팀에 근무하던 2021년 7월 코로나19 방역 수칙을 어기고 이 전 대표와 술자리를 가졌다. 이어 2021년 9월 도이치모터스 사건 수사를 맡았고 지난해 4월에는 사건 재수사를 담당한 서울고검에 합류했다.

그는 지난해 10월 김건희 특검에 파견 근무를 하던 중 이 같은 사실이 알려지며 직무에서 배제됐다. 대검 감찰을 받던 한 부장검사는 원소속 청인 서울중앙지검 반부패수사3부장으로 복귀하지 못하고 수원고검 직무대리 검사로 좌천성 발령 났다.

두 사람의 만남에 대해 이 전 대표 측은 당시 한 부장검사가 이 전 대표의 정체(사건 관련자란 사실 등)를 알았다는 취지로 주장했다. 반면 한 부장검사는 “2021년 7월 지인과의 식사 자리에 (이 전 대표가) 우연하게 합석해 함께 식사하게 됐다”면서 “당시 이종호는 피의자가 아니었고, 연락처도 교환하지 않아 도이치모터스 관련자라는 사실을 몰랐다”고 해명했다.
고혜지 기자
