하나금융, 두나무에 1조 투자

세줄 요약 하나금융그룹이 업비트 운영사 두나무 지분 6.55%를 약 1조33억원에 인수하기로 하며 국내 금융권과 가상자산 업계의 첫 대형 지분 동맹을 만들었다. 은행이 거래소 지분을 직접 확보한 첫 사례로, 원화 스테이블코인과 디지털 자산 시장 선점 경쟁이 본격화됐다는 평가가 나왔다. 하나금융, 두나무 지분 6.55% 약 1조 인수

전통 금융권과 가상자산 업계 첫 대형 동맹

원화 스테이블코인·디지털자산 경쟁 본격화

이미지 확대 함영주 하나금융지주 회장. 하나금융 제공 닫기 이미지 확대 보기 함영주 하나금융지주 회장. 하나금융 제공

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하나금융그룹이 국내 최대 가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무 지분 약 1조원을 인수하며 전통 금융권과 가상자산 업계 간 첫 대형 ‘지분 동맹’이 성사됐다. 단순 실명계좌 제휴를 넘어 은행이 직접 거래소 지분을 확보한 첫 사례로, 원화 스테이블코인과 디지털 자산 기반 금융 시장 선점을 둘러싼 경쟁이 본격화됐다는 평가가 나온다.15일 하나금융그룹에 따르면 하나은행은 이날 이사회를 열고 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 6.55%(228만 4000주)를 약 1조 33억원에 인수하기로 의결했다. 국내 시중은행이 단일 디지털 자산 기업에 투자한 사례 가운데 최대 규모다.이번 거래로 하나금융은 단숨에 두나무 4대 주주로 올라서게 됐다. 2025년 말 기준 두나무 최대주주는 송치형 회장(25.51%)이며 김형년 부회장(13.10%), 우리기술투자(7.20%)가 뒤를 잇고 있다. 기존 3대 주주였던 카카오인베스트먼트는 보유 지분이 줄며 주요 주주 지위에서 밀려나게 됐다.함영주 회장은 “이번 지분투자는 디지털자산 기반 금융 혁신을 가속화하기 위한 전략적 결정”이라며, “두나무와 함께 K-블록체인 생태계 조성을 주도적으로 추진하고, 국내 디지털자산 산업이 글로벌 선도 수준으로 도약할 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.