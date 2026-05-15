지역 ‘브랜드’ 만들었더니…세종시 한우 판매량 30% 늘어

농축산물 직매장 2곳서 1억 7000여만원 매출

이미지 확대 세종 한우대왕 판매장. 세종시 제공 닫기 이미지 확대 보기 세종 한우대왕 판매장. 세종시 제공

세줄 요약 세종시가 지역 한우 브랜드 ‘세종 한우 대왕’을 출시한 뒤 소고기 판매량이 30%가량 늘었다고 밝혔다. 새롬·소담점 두 곳에서만 판매하며 품질을 관리했고, 출시 기념 할인 행사에도 2600여명이 몰려 매출이 크게 늘었다. 세종 한우 대왕 출시 뒤 판매 30% 증가

새롬·소담점 매출 상승, 할인행사 흥행

품질 관리·인증 기반 브랜드 육성 계획

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지역 한우 브랜드 등장 후 세종에서 소고기 소비가 증가한 것으로 나타났다.15일 세종시에 따르면 지난달 지역 브랜드 ‘세종 한우 대왕’ 출시 후 소고기 판매량이 30% 정도 늘었다. 한우대왕은 고기 품질 관리를 위해 싱싱 장터 새롬·소담점 두 곳에서만 판매하고 있다. 지난달 1~5일 진행한 한우대왕 출시 기념 할인 행사에는 2600여명이 몰려 5436만원 매출을 기록하는 등 시민들의 관심이 모았다.지역 농축산물 직매장인 싱싱 장터 새롬점의 4월 한우대왕 매출은 1억 600만원으로, 출시 전인 3월 한우 매출액(7900만원) 대비 34.2% 늘었다. 소담점 역시 4월 판매액이 전월(5400만원)과 비교해 27.8% 상승한 6900여만원을 기록했다. 특히 프리미엄 소고기 판매가 3월 200㎏(2200만원)에서 4월 294㎏(3300만원)으로 증가해 고품질 브랜드화 전략 효과로 이어졌다고 시는 덧붙였다.브랜드 출시에 맞춰 지역 축산 농가에 대한 농림축산식품부의 ‘깨끗한 축산농장’ 인증도 소비 증진과 수요 확대로 이어졌다. 시는 한우대왕을 지역 대표 프리미엄 브랜드로 육성하기 위해 우수 공급망 확대와 참여 농가 품질 관리 교육 등을 강화해 안정적인 공급 체계를 구축할 계획이다.김회산 세종시 도농상생국장은 “고품질 한우에 대한 신뢰에 기반으로 농가에 안정적인 소득을 보장하는 먹거리 선순환 구조를 확립해 나가겠다”고 밝혔다.