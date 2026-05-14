“땅 팠더니 금 나왔다”…농가 주택 리모델링 공사하다가 ‘돈벼락’ 맞은 英 부부

영국 한 농가서 17세기 동전 1000여점 발견

이미지 확대 영국 웨스트 도싯에 사는 푹스 일가의 400년 된 집 지하에 묻혀 있던 동전. 듀크 옥션 닫기 이미지 확대 보기 영국 웨스트 도싯에 사는 푹스 일가의 400년 된 집 지하에 묻혀 있던 동전. 듀크 옥션

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이미지 확대 영국에서 익명의 부부가 자신의 집 정원에서 발견한 금화가 경매에서 약 9억원에 낙찰됐다. 데이비드 게스트 닫기 이미지 확대 보기 영국에서 익명의 부부가 자신의 집 정원에서 발견한 금화가 경매에서 약 9억원에 낙찰됐다. 데이비드 게스트

세줄 요약 영국 웨스트 도싯의 한 부부가 400년 된 농가를 리모델링하던 중 주방 바닥 아래에서 도자기 항아리를 발견했고, 그 안에는 17세기 금화와 은화 약 1000여점이 들어 있었다. 이 동전들은 내전기 재산 은닉품으로 추정됐고, 경매에서 약 1억1000만원에 팔렸다. 400년 된 농가 개조 중 금화·은화 발견

주방 바닥 아래 항아리 속 동전 1000여점 확인

영국 내전기 은닉품 추정, 경매서 고가 낙찰

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영국에서 오래된 농가를 개조하다 바닥 아래 숨겨져 있던 17세기 금화와 은화 1000여점을 발견한 부부의 사연이 재조명되고 있다.지난 12일(현지시간) 미국 과학기술 매체 파퓰러 메카닉스(Popular Mechanics)는 ‘주방을 리모델링하던 부부가 17세기의 숨겨진 보물을 발견했다’는 제목의 기사를 통해 영국 웨스트 도싯에 사는 한 부부가 5년 전 농장을 개조하던 중 17세기 동전들이 가득 담긴 유물을 발견한 사연을 전했다.로버트·베티 푹스 부부는 당시 400년 된 주택의 천장을 높이기 위해 주방 바닥을 깊게 파내는 리모델링 공사를 진행했다. 공사 도중 곡괭이 끝에 단단한 물체가 걸렸고, 흙 속에 묻혀 있던 도자기 항아리가 모습을 드러냈다. 항아리를 열어보니 금화와 은화 등 약 1000여점의 동전이 나왔다.당시 상황에 대해 베티는 “남편이 무언가를 찾았다며 소리를 질렀고 항아리에 가득 담긴 동전들을 보여줬다”고 회상했다. 부부는 즉시 당국에 신고했다.이 동전들은 제임스 1세, 찰스 1세, 엘리자베스 1세, 필립 2세, 메리 1세 시대의 금화와 은화 등으로 밝혀졌다.전문가들은 이 동전들이 1642년부터 1651년까지 이어진 영국 내전 시기에 누군가가 재산을 보호하기 위해 급히 묻어둔 것으로 추정했다. 당시 영국은 왕당파와 의회파가 충돌하며 사회 혼란이 극심했던 것으로 전해졌다.발견된 동전들은 대영박물관과 고고학 전문가들의 감정을 거쳤고, 일부는 희귀성이 높아 역사적 가치가 크다는 평가를 받았다. 이 동전들은 영국 경매회사 ‘듀크 옥션’을 통해 판매됐으며 총 낙찰가는 7만 5000달러(약 1억 1000만원)에 달했다.한편 오래된 주택 등을 수리하다 예상치 못한 유물이 발견되는 경우는 종종 발생하고 있다.지난해 11월에는 영국의 부부가 한 주택에서 정원을 정리하던 중 발견한 15~16세기 금화가 경매에서 46만 7215파운드(약 8억 9500만원)에 낙찰됐다는 소식이 전해진 바 있다.익명의 부부가 발견한 총 70개의 금화들은 1420년대 헨리 6세 통치 시절부터 1530년대 헨리 8세 통치 시절에 걸쳐 발행된 것으로 확인됐다. 이 금화들은 대영박물관의 감정을 거쳐 ‘보물’로 지정되기도 했다.