법규위반 차량만 골라 ‘쾅’… 백수 43명, 보험사기로 3억 ‘꿀꺽’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

법규위반 차량만 골라 ‘쾅’… 백수 43명, 보험사기로 3억 ‘꿀꺽’

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-02-10 09:49
수정 2026-02-10 10:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 CI. 서울신문DB
경찰 CI. 서울신문DB


교통법규를 위반한 차량을 골라 상습적으로 사고를 낸 뒤 수억 원의 보험료를 받아 챙긴 일당이 경찰에 붙잡혔다.

대구경찰청 교통범죄수사팀은 보험사기방지특별법위반 혐의로 A씨 등 43명을 불구속 입건했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 동네 선·후배 관계인 이들은 2017년 1월부터 2022년 8월까지 대구지역에서 교통법규 위반 차량들을 상대로 총 38차례에 걸쳐 일부러 사고를 낸 뒤 사고 내용 조작, 피해 부풀리기, 운전자 바꿔치기 등의 수법으로 보험금 3억원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

별다른 직업이 없던 이들은 이런 방식으로 가로챈 보험금을 생활비 명목으로 탕진했다. 대구경찰청은 교통범죄수사팀을 보험사기 전담팀으로 지정하고 고의교통사고, 교통사고 후 과장 신고 등에 대한 수사를 확대해 보험 사기 근절에 총력을 기울이고 있다.

그 결과 지난해 180건 13억원 상당의 교통사고 보험 사기 사건을 수사해 93명을 붙잡고 이 중 3명을 구속했다.



경찰 관계자는 “교통사고 보험사기의 경우 법규를 위반하는 차량을 대상으로 하는 경우가 많으므로 평소 교통법규를 준수하는 것이 중요하다”며 “고의 사고로 의심되는 경우 블랙박스 영상 등을 잘 보관해 적극 신고하는 것이 필요하다”고 말했다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
일당이 보험사기로 받아챙긴 총 보험금은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로