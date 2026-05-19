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한국표준협회, 한국해양대와 AI 전문인력 양성 위해 맞손

입력 2026-05-19 16:00
수정 2026-05-19 16:00
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류동근(왼쪽 여섯 번째) 국립한국해양대학교 총장과 문동민(왼쪽 일곱 번째) 한국표준협회 회장 등 관계자들이 협약식 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한국표준협회 제공
류동근(왼쪽 여섯 번째) 국립한국해양대학교 총장과 문동민(왼쪽 일곱 번째) 한국표준협회 회장 등 관계자들이 협약식 뒤 기념촬영을 하고 있다. 한국표준협회 제공


한국표준협회는 국립한국해양대학교와 부산 영도구 한국해양대 아치캠퍼스에서 ‘AI 전문인력 양성 및 교육 협력 체계 구축’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 한국해양대가 추진 중인 해양 인공지능 전환(AX) 인재 양성과 글로벌 네트워크 확대 등 5대 핵심 전략을 뒷받침하고, 해양산업의 AI 생태계를 본격적으로 조성하기 위해 마련됐다.

양 기관은 앞으로 산업 현장의 수요를 반영한 AI 및 사이버보안(CS) 전문인력 양성 과정을 공동으로 설계·운영한다는 계획이다. 이와 함께 산업계 연계 프로젝트와 현장형 교육 지원 등 실무 중심의 협력 체계도 긴밀히 구축하기로 했다.

문동민 한국표준협회 회장은 “협회가 축적해 온 산업 현장 중심의 교육 역량을 바탕으로, 한국해양대와 함께 해양산업 AI 전문인력 양성의 실질적인 파트너가 되겠다”고 밝혔다.

김태곤 리포터
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