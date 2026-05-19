HD현대중 노조, 정부에 KDDX사업 공정 집행 요구 탄원서 전달

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HD현대중공업 노조는 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업의 공정한 집행과 노동자 생존권 보호를 요구하는 탄원서를 고용노동부 장관에게 전달했다고 19일 밝혔다.이 탄원서에는 지난 4월 6일부터 약 3주간 노조 대의원과 집행부가 현장을 돌며 모은 함정·중형선사업부 노동자 2800여 명의 서명이 담겼다.노조는 최근 KDDX 사업자 선정 과정에서 회사 과거 보안 사고에 따른 감점 문제가 다시 쟁점화되면서, 그 여파가 노동자 고용불안과 울산 동구 지역경제 위축으로 이어질 수 있다는 우려를 탄원서에 담았다.노조는 해당 보안 사고가 사법 판단과 행정 처분을 받았는데도, 방위사업청이 최종 유죄 선고 시점을 기준으로 추가 보안 감점 적용을 검토하면서 사업자 선정 과정에서의 공정성 논란이 다시 불거지고 있다고 주장했다. 노조 관계자는 “이 탄원서는 단순히 수주 요구 차원이 아니다”며 “보안 문제 엄중함을 부정하거나 과거 잘못을 덮어 달라는 것이 아니라 국가 주도 방산 사업이 기업 간 경쟁 논리만으로 판단돼서는 안 된다는 뜻을 전달하는 것”이라고 밝혔다.