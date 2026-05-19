706만명 즐기고 간 서울스프링페스티벌, 세계인의 축제로

지난해 대비 8.5배 ↑

이미지 확대 지난달 11일 서울 여의도 한강공원 물빛광장 원더스테이지에서 진행된 시그니처쇼.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난달 11일 서울 여의도 한강공원 물빛광장 원더스테이지에서 진행된 시그니처쇼.

서울시 제공

세줄 요약 서울스프링페스티벌에 706만명이 찾아 26일간 한강 일대가 붐볐다. 외국인도 117만명 넘게 참여했고, 원더쇼와 시그니처쇼 등 인기 프로그램이 호응을 얻었다. 한강버스 탑승과 선착장 매출도 늘며 관광과 경제 효과를 냈다. 706만명 방문, 한강 봄축제 세계적 흥행

외국인 117만명 참여, K컬처 프로그램 호응

한강버스·매출 증가로 경제효과 확인

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서울시는 4월 10일부터 5월 5일까지 한강 일대에서 열린 서울스프링페스티벌에 706만명의 국내외 관광객이 찾아 성황리에 끝났다고 19일 밝혔다.26일간 열린 축제 방문객은 총 706만명으로 지난해 대비 8.5배 늘었다. 축제 기간 한강공원을 찾은 방문객도 지난해 같은 기간 462만명 대비 1.5배 정도 증가했다. 올해 축제에 참여한 외국인은 117만 2724명으로 전체 참여 인원의 약 17%에 이른다.다양한 콘텐츠도 큰 호응을 받았다. K팝, 무용, 패션을 결합한 프로그램 ‘원더쇼’는 사전 예매 전석 매진을 기록했고 여의도 물빛광장을 장식한 ‘시그니처쇼’는 8만명의 관람객을 모았다. 수변 풍경을 배경으로 한 ‘한강 그네’와 ‘한강 회전목마’, 이색 수상 체험 ‘워터볼 굴리기’, ‘한강 꿈의 운동장’도 눈길을 끌었다.시는 축제가 한강 수변 교통 이용 확대와 경제 활성화에도 기여했다고 설명했다. 지난 1일부터 5일까지 ‘슈퍼 위크’ 기간 한강버스 하루 평균 탑승객은 축제 전 대비 약 125% 증가했고 선착장 입점 업체 매출도 약 257% 급증했다. 한강버스 7개 선착장에 조성한 테마 놀이터 ‘7 이모션스’와 미션 수행 활동 ‘트레저헌트’에는 10만여명이 참여했다.김명주 시 관광체육국장은 “페스티벌은 한강을 무대로 봄의 정취와 K-컬처를 만끽할 수 있는 최고의 장”이라며 “한강의 자연경관과 독보적 콘텐츠를 결합해 세계인이 다시 찾고 싶은 서울의 대표 봄 축제로 키워나가겠다”고 밝혔다.