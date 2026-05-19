이란 신랑·신부, 모즈타바 사진 내걸고 행진

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이란 신랑·신부, 모즈타바 사진 내걸고 행진

입력 2026-05-19 18:19
수정 2026-05-19 18:19
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이란 신랑·신부, 모즈타바 사진 내걸고 행진
이란 신랑·신부, 모즈타바 사진 내걸고 행진 대규모 합동 결혼식이 열린 이란 테헤란 이맘 후세인 광장에서 18일(현지시간) 한 신혼부부가 최고지도자 모즈타바 하메네이의 초상을 건 군용 지프를 타고 도착하고 있다. 미국의 공습 재개 우려가 커지는 가운데 열린 이번 결혼식은 정부 캠페인 ‘잔파다’(조국을 위한 희생)의 일환으로 마련됐다.
테헤란 AFP 연합뉴스


대규모 합동 결혼식이 열린 이란 테헤란 이맘 후세인 광장에서 18일(현지시간) 한 신혼부부가 최고지도자 모즈타바 하메네이의 초상을 건 군용 지프를 타고 도착하고 있다. 미국의 공습 재개 우려가 커지는 가운데 열린 이번 결혼식은 정부 캠페인 ‘잔파다’(조국을 위한 희생)의 일환으로 마련됐다.

테헤란 AFP 연합뉴스

2026-05-20 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
합동 결혼식이 정부 캠페인의 일환으로 마련되었나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로