스타벅스 ‘탱크데이’ 후폭풍…국힘 거제시장 후보 캠프 SNS 댓글 도마 위

국힘 충북도당 게시글에 댓글

“가서 샌드위치 먹어야징”

캠프 측 “5·18과 무관” 해명

논란 소지 있다 보고 삭제 조치

이미지 확대 논란이 된 게시글과 댓글. 지금은 삭제됐다. 2026.5.19. 국힘 충북도당 스레드 닫기 이미지 확대 보기 논란이 된 게시글과 댓글. 지금은 삭제됐다. 2026.5.19. 국힘 충북도당 스레드

캠프

측은 5·18 민주화운동을 염두에 두고 쓴 댓글이 아니었다며 진화에 나섰다.

세줄 요약 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란이 5·18 민주화운동 폄훼 비판으로 번진 가운데, 국민의힘 김선민 거제시장 후보 캠프 SNS 댓글도 도마에 올랐다. 캠프는 당사자 작성이 아니고 5·18을 염두에 둔 표현도 아니라고 해명했으며, 충북도당은 게시물과 댓글을 삭제하고 공식 사과했다. 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란, 5·18 폄훼 비판 확산

국민의힘 거제시장 후보 캠프 댓글도 도마 위

캠프·충북도당 삭제 후 공식 사과 발표

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스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트가 5·18 민주화운동 폄훼 논란으로 확산하는 가운데, 국민의힘 김선민 경남 거제시장 후보 캠프의 SNS 댓글이 도마 위에 올랐다.19일 취재를 종합하면, 국민의힘 충북도당 공식 스레드(Threads) 계정에는 전날 “내일 스벅(스타벅스) 들렀다가 출근해야지 굿나잇”이라는 글이 게시됐다.이에 김선민 후보 캠프 SNS 홍보팀 계정이 “가서 샌드위치 먹어야징”이라는 댓글을 남겼고, 충북도당 계정은 다시 “내일 아침은 샌드위치당”이라고 답글을 달았다.스타벅스가 5·18 민주화운동 관련 표현 논란에 대해 공식 사과문을 발표한 이후 해당 댓글이 작성된 것으로 알려지면서 논란을 가볍게 소비한 것 아니냐는 비판이 제기됐다.김선민 후보 캠프 측은 “김 후보 본인이 아닌 SNS(사회관계망서비스) 운영 담당자가 작성한 댓글”이라며 “5·18 민주화운동이나 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 염두에 둔 것은 아니다”라고 해명했다.이어 “정치적 논란의 소지가 있다고 판단해 해당 댓글을 삭제했다”고 밝혔다.충북도당 역시 관련 게시글과 댓글을 모두 삭제하고 공식 사과문을 게시했다.도당은 “부적절한 게시물로 인해 유가족과 국민께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “5·18 민주화운동의 역사적 의미와 희생자들의 아픔을 깊이 헤아리지 못한 명백한 잘못”이라고 밝혔다.이어 “엄숙한 날에 상처를 드린 점에 대해 깊이 책임을 통감한다”며 “게시물 작성 및 관리 전반을 점검해 재발 방지에 힘쓰겠다”고 덧붙였다.앞서 스타벅스코리아는 제46주년 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 프로모션을 진행하며 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁’ 등의 문구를 사용해 논란을 빚었다. 해당 표현이 5·18 당시 계엄군의 탱크 진입과 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 지적이 온라인을 중심으로 확산했다.이후 정용진 신세계그룹 회장이 대국민 사과문을 발표하고 스타벅스도 공식 사과에 나섰지만, 정치권 SNS까지 논란에 휘말리면서 파장은 이어지고 있다.