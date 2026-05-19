푸틴 25번째 방중… 오늘 시진핑과 ‘다극화 질서 선언’

트럼프와 달리 외교 수장이 영접

회담서 공동문서 40건 서명 예정

2026-05-20 12면

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시진핑 중국 국가주석이 미중 정상회담이 끝난 지 나흘 만에 자국을 25번째 방문한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 맞았다. 그동안 40회 이상 만난 중러 정상은 이번 회담에서 ‘다극화 세계 질서와 신형 국제관계 수립에 관한 공동선언문’ 등을 채택한다.푸틴 대통령은 19일(현지시간) 베이징으로 출발하기 전 공개된 연설에서 중국 국민을 향해 “양국 관계는 전례 없는 수준에 도달했다”고 강조했다. 그러면서 “러시아와 중국은 국제법과 유엔 헌장을 수호하기 위해 긴밀히 공조하고 있다”며 “글로벌 및 지역 현안 해결에도 실질적인 기여를 하고 있다”고 했다. 푸틴 대통령은 러시아와 중국의 무역 규모가 2000억 달러(약 300조원)를 넘어섰다며 경제 협력도 강조했다.19~20일 진행되는 이번 중러 정상회담은 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중과 여러모로 비교된다. 트럼프 대통령의 공항 영접을 공산당 상무위원직에서 물러난 한정 부주석이 맡았던 것과 달리, 푸틴 대통령은 외교 수장인 왕이 부장이 직접 맞아 좀 더 높은 수준의 예우를 받았다. 미중 정상은 공동 기자회견을 하거나 합의문을 내지 않았지만, 중러 정상은 약 40건의 공동 문서에 서명한다.푸틴 대통령은 특히 시베리아 야말반도에서 중국 북부까지 이어지는 총연장 6000㎞ 이상의 세계 최대 규모 가스관인 ‘시베리아의 힘 2’ 프로젝트를 시 주석에게 압박할 예정이다. 협상력 극대화를 노린 중국은 그동안 신중한 입장이었지만, 이란 전쟁으로 국제 에너지 시장이 혼란한 상황에서 실질적 결과가 나올지 관심이다.