산소 다녀오던 일가족 참변…추돌사고·차량전소, 가족 4명 숨져

세줄 요약 경북 구미 상주영천고속도로에서 25t 화물트럭이 하이브리드 승용차를 추돌해 차량에 불이 났고, 차에 타고 있던 일가족 4명이 숨졌다. 이들은 영천 산소를 다녀온 뒤 경기도 집으로 돌아가던 길이었으며, 경찰은 CCTV와 목격자 진술을 바탕으로 원인을 조사하고 있다. 상주영천고속도로서 화물트럭·승용차 추돌

충돌 직후 승용차 화재, 일가족 4명 사망

경찰, CCTV·목격자 진술로 원인 조사

이미지 확대 상주영천고속도로 사고 현장. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 상주영천고속도로 사고 현장. 경북소방본부 제공

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19일 오후 1시 2분쯤 경북 구미시 상주영천고속도로 상주 방향 19.4㎞ 지점을 지나던 25t 화물트럭이 앞서가던 하이브리드형 쏘나타 승용차를 들이받았다.사고 직후 승용차에서 불이 났고, 차에 타고 있던 운전자 A(69)씨 부부와 A씨의 누나(70대), 형수 등 모두 4명이 숨졌다. A씨 부부는 승용차 앞자리에, 누나와 형수는 뒷자리에 타고 있었다.이들은 이날 오전 경북 영천에 있는 산소에 갔다가 경기도 집으로 돌아가는 길이었던 것으로 전해졌다.사망자 시신은 경북 상주의 한 병원으로 옮겨졌다.불은 쏘나타 승용차를 모두 태우고 40여분 만에 꺼졌다.25t 트럭 운전자는 사고 직후 갓길에 정차했고, 크게 다치지 않은 것으로 알려졌다.진화 작업이 이뤄지는 동안 한 때 고속도로 상주방향 통행이 제한되기도 했지만, 진화작업이 끝나고 재개됐다.경찰은 사고 직후 승용차에서 불길이 일었다는 목격자 진술과 사고 현장 주변 상황이 녹화된 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.구미경찰서 관계자는 “현재로선 사고 원인을 단정할 수는 없다”며 “경북경찰청 고속도로순찰대에서 관련 자료를 넘겨받아 졸음운전 여부나 차량 이상 등이 있었는지 조사할 예정이다. 조사 시기는 정해지지 않았다”고 말했다.