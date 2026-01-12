일회용품 퇴출에 진심인 청주시…캠핑장도 다회용기 지원

일회용품 퇴출에 진심인 청주시…캠핑장도 다회용기 지원

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-01-12 13:37
수정 2026-01-12 13:37
청주시청 임시청사
청주시청 임시청사


충북 청주시가 일회용품 퇴출을 위해 새로운 도전에 나선다.

청주시는 문암생태공원 캠핑장과 바비큐장을 대상으로 다회용기 지원사업을 시행한다고 12일 밝혔다.

장례식장과 축제장에 이은 세 번째 프로젝트다.

이번 사업은 캠핑장과 바비큐장 이용 시 다량으로 발생하는 일회용품 식기류를 다회용기로 대체하는 것으로 매주 금·토·일에 운영된다.

이용객은 현장에 마련된 다회용기 비치 공간에서 숟가락, 젓가락, 접시, 국그릇, 밥그릇 등 다회용기를 자유롭게 이용할 수 있다.

사용 후 별도 세척 없이 반납만 하면 된다. 반납된 다회용기는 청주시가 운영하는 다회용기 공공세척센터로 보내져 세척 후 다시 공급된다.

시는 다음 달까지 문암생태공원에서 시범 운영한 뒤 성과와 만족도 등을 분석해 시가 운영 중인 미래지 농촌 테마공원, 옥화자연휴양림 캠핑장, 현도오토캠핑장 등으로 확대한다는 계획이다.

시 관계자는 “캠핑과 바비큐는 일회용품 사용이 집중되는 여가 활동”이라며 “우선 100명이 사용할 수 있는 다회용기를 준비해 시작한 뒤 늘려나갈 방침”이라고 말했다.

청주시는 현재 관내 공공장례식장 2곳과 지역축제 및 행사장에서도 다회용기를 지원하고 있다. 지난해 총 130만개의 일회용기를 대체해 약 295t의 탄소 감축 효과를 거둔 것으로 분석됐다.

지난해 4월에는 지자체 가운데 처음으로 내덕동에 다회용기 공공세척센터를 건립해 운영 중이다.

시는 올해 청주FC 홈경기 때 운영되는 푸드트럭과 재가 노인 도시락 배달사업 등과도 다회용기 지원사업을 벌일 예정이다.
청주 남인우 기자
