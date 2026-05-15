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목포 아파트서 10대 여고생 2명…숨진 채 발견

임형주 기자
입력 2026-05-15 10:17
수정 2026-05-15 10:21
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목포 아파트서 10대 여고생 2명 숨진 채 발견

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서울신문 DB
서울신문 DB


전남 목포의 한 아파트에서 여고생 두 명이 추락해 숨져 경찰이 조사에 나섰다.

15일 전남경찰청 등에 따르면 전날 오후 11시 19분쯤 목포시 한 아파트에서 A(16)양과 B(17)양이 쓰러진 채 발견됐다.

이들은 인근 병원에 긴급 이송됐으나 결국 숨졌다.

친구 사이인 두 사람은 평소 학업 문제 등으로 힘들어했던 것으로 알려졌다.

앞서 ‘가족이 실종된 것 같다’는 신고가 경찰에 접수됐다. 이렇다 할 범죄 혐의점은 없는 것으로 알려졌다.



경찰은 이들이 아파트 13층 옥상에서 추락해 사망한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
임형주 기자
세줄 요약
  • 목포 아파트서 여고생 2명 추락 사망
  • 친구 사이 두 사람, 학업 문제로 힘듦
  • 경찰, 13층 옥상 추락 여부 조사 중
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