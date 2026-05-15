장동혁 “6·3 지방선거, 함량 미달 민주당 퇴출시키는 선거”…‘서울시장은 오세훈’ 강조도

장동혁 “내 집·재산 지켜주는 시장, 오세훈뿐”

부산 북구갑 하정우에 “실력 없으면서 남탓만”

정원오 ‘폭행 사건’·전재수 ‘까르띠에’ 등 지적

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의 첫 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회의 첫 회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 15일 국회에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 중앙선대위에서 6·3 지방선거와 재보궐 선거를 민주당 후보 퇴출 선거로 규정했다. 정원오 서울시장 후보를 비판하며 서울시장은 오세훈뿐이라고 했고, 부산·인천·강원·충북 후보들의 발언과 의혹도 잇따라 지적했다. 6·3 지방선거, 민주당 후보 퇴출 선거 규정

정원오 비판, 서울시장은 오세훈뿐 강조

부산·인천·강원·충북 후보 의혹도 거론

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장동혁 국민의힘 대표가 15일 더불어민주당 후보들을 일일이 언급하며 “이번 6·3 지방선거는 함량 미달 민주당 후보를 퇴출시키는 선거”라고 했다. 장 대표는 정원오 민주당 서울시장 후보를 비판하며 “시장은 국민의힘 오세훈뿐”이라고 강조했다.장 대표는 이날 국회에서 열린 중앙선거대책위원회에서 지방선거와 재보궐 선거에 출마한 민주당 후보들을 일일이 언급하며 “저질 악질 민주당 후보들의 민낯이 드러나고 있다. 국민 분노도 갈수록 높아지고 있다”며 이같이 말했다.장 대표는 민주당 후보들의 발언이나 의혹 등을 언급하며 “깨진 바가지는 어디 가나 새기 마련”이라고 지적했다. 정 후보의 ‘착착 개발’을 두고는 “차차 개발인지 부동산 공급 정책은 부실하고, 보유세 인상, 장특공(장기보유특별공제) 폐지는 아예 입장도 못 내고 있다”고 비판했다. 그러면서 “내 집과 내 재산 지켜주는 시장은 국민의힘 오세훈뿐”이라고 강조했다.이어 하정우 민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보의 ‘북구의 1인당 지역 내 총생산액(GRDP)은 1억 2000만원’이라는 발언을 두고 “실제 1200만원인데 10배로 튀겼다”며 “캠프 담당자 실수라고 하는데 실력은 없으면서 남 탓만 한다”고 지적했다. 전재수 민주당 부산시장 후보에게는 “까르띠에 시계를 안 받았다고 한마디도 못 하고 있다”고 덧붙였다.장 대표는 박찬대 민주당 인천시장 후보를 두고는 “인천을 대장동으로 만들겠다고 한다”고 지적했고, 우상호 민주당 강원지사 후보를 두고는 “서울 홍제동만 알고 강릉 홍제동은 모른다”고 했다. 신용한 민주당 충북지사 후보를 향해서는 “차명 휴대전화로 경선 선거운동을 하고 수행원 급여를 대납시켰다는 내부 고발이 나왔다”고 지적했다.