열리지 않는 MLB의 성문…샌디에이고 송성문 무안타, 타율 0.154↓

세줄 요약 샌디에이고 송성문이 밀워키 브루어스전에서 1타수 무안타에 그치며 침묵했다. 7회 대타로 나와 볼넷을 얻었고, 9회 만루에서는 유격수 땅볼로 물러났다. 시즌 타율은 0.154로 떨어졌고, 팀도 1-7로 패했다. 밀워키전 대타 출전, 무안타 침묵

볼넷 출루와 땅볼, 안타 불발

시즌 타율 0.154 하락, 팀 패배

샌디에이고 송성문이 지난 9일 열린 세인트루이스 카디널스와의 경기 3회초 삼진을 당한 뒤 고개를 떨군 채 더그아웃으로 걸어가고 있다. 캘리포니아 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 샌디에이고 송성문이 지난 9일 열린 세인트루이스 카디널스와의 경기 3회초 삼진을 당한 뒤 고개를 떨군 채 더그아웃으로 걸어가고 있다. 캘리포니아 AFP 연합뉴스

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‘첫끗발’이 벌써 다한 것일까. 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 선발전서 인상적인 모습을 보였던 샌디에이고 파드리스 송성문이 침묵하고 있다.송성문은 15일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 MLB 밀워키 브루어스와의 방문 경기에서 1타수 무안타에 그쳤다.송성문은 샌디에이고가 0-7로 뒤진 7회초 2사 2루에서 산더르 보하르츠 대타로 출전해 볼넷 출루했다. 9회초 1사 만루 때에는 유격수 땅볼로 나갔다. 1루 선행 주자가 아웃되면서 안타로 기록되지는 않았다. 그나마 3루에 있던 닉 카스테야노스가 홈으로 들어오며 1타점을 올렸다. 이날 샌디에이고의 유일한 타점이었다.송성문은 지난해 12월 샌디에이고와 계약한 뒤 올 1월 부상으로 트리플A로 내려갔다. 오랜 재활을 거쳐 지난 6일 샌프란시스코 자이언츠전에서 4타수 2안타 2타점 2득점 1도루로 눈도장을 제대로 찍었다.그러나 부진을 거듭하고 있다. 지난 13일 밀워키 브루어스전에서는 선발 라인업에서 빠졌다. 이날도 타점을 올렸지만 무안타 행진을 이어가는 중이다. 송성문의 시즌 타율은 이로써 0.154(13타수 2안타)로 내려갔다. 이날 총 7안타에 그친 샌디에이고는 1-7로 패했다.