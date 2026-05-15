문종철 “광진, 서울 동북부 핵심도시로 대전환”

지난 12일 더불어민주당 광진구청장 후보 선거사무소 개소

“대통령·시장·구청장 원팀으로 신속 처리”

이미지 확대 문종철 더불어민주당 서울 광진구청장 후보가 지난 12일 자양동 선거사무소에서 개소식을 열고 인사말을 하고 있다.

문종철 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 문종철 더불어민주당 서울 광진구청장 후보가 지난 12일 자양동 선거사무소에서 개소식을 열고 인사말을 하고 있다.

문종철 캠프 제공

세줄 요약 문종철 더불어민주당 광진구청장 후보가 선거사무소 개소식을 열고 본격 선거운동에 들어갔다. 그는 광진을 서울 동북부 핵심도시로 만들겠다며 대통령·서울시장·구청장 원팀 협력을 강조했고, 재개발·재건축 신속 추진과 동서울터미널 현대화 등 현안 해결을 약속했다. 문종철, 광진구청장 후보 선거사무소 개소

광진을 서울 동북부 핵심도시로 육성 주장

재개발·터미널 현대화 등 현안 해결 약속

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문종철 더불어민주당 서울 광진구청장 후보가 지난 12일 선거사무소를 열고 본격적인 선거운동을 시작했다.문 후보는 인사말에서 “광진을 서울 동북부의 핵심도시로 우뚝 세우겠다”며 “지역균형 발전과 지역경제활성화, 일자리와 복지, 교육 등 구 현안을 해결하기 위해 대통령과 서울시장, 광진구청장이 원팀으로 함께 신속하게 처리할 것”이라고 밝혔다.그러면서 “재개발 재건축 신속 추진단을 만들고 옛 구청자 부지는 구민을 위한 공간으로 추진하겠다”며 “동서울터미널 현대화, 어린이공원 후문부터 팔각정까지 지하 연결, 한전부지 개발 등 구민의 삶과 직결된 현안을 해결하겠다”고 설명했다.이어 “30년간 광진에 살면서 이웃의 작은 목소리에도 귀 기울이며 구민이 진짜 주인인 구민 주권 행정을 반드시 펼쳐나가겠다”고 덧붙였다.개소식에는 고민정 국회의원(광진을)과 이정헌 국회의원(광진갑) 등이 참석했다. 정청래 민주당 대표 등 당 주요 인사들이 영상축사도 보냈다. 특히 문 후보자는 배우자와 아들 3명을 소개하면서 ‘가족이 함께 뛰는 든든한 후보’라고 강조했다.전북 김제에서 태어난 문 후보는 이리고, 전주대 행정학과를 졸업했다. 그는 광진구의원, 8·9대 서울시의원을 역임했고 건국대 대학원 겸임교수를 맡고 있다.