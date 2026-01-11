“강선우 측에 1억 줬다” 말 바꾼 김경 귀국날…경찰, 강·김 주거지 등 압수수색 ‘수사 속도전’

귀국하자마자 휴대전화 즉각 압수
“왜 출국했나” 질문에 “오래 전 약속”
2022년 지방선거를 앞두고 강선우 무소속 의원에게 ‘공천헌금’ 1억원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 오후 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국했다.
연합뉴스
연합뉴스
2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 소속이던 강선우 의원 측에 공천 헌금 1억원을 건넸다는 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 귀국했다. 경찰은 귀국한 김 시의원의 휴대전화를 즉각 압수하는 한편 자택 등에 대한 압수수색을 진행하면서 수사에 속도를 냈다.
경찰 등에 따르면 당초 12일 오전 입국 예정이었던 김 시의원은 항공편을 변경해 이날 오후 7시 16분 인천국제공항 입국장에 모습을 드러냈다. 검은색 야구모자를 쓴 김 시의원은 취재진이 ‘강 의원에게 1억원을 건넨 사실을 인정하는지’에 대해 묻자 “성실히 조사에 임하겠다”고 답했다. 이어 ‘경찰 수사 중인 것을 알고도 왜 출국했는지’를 묻는 질문에는 “오래 전에 약속을 한 것”이라고 답한 뒤 경찰과 함께 자리를 떠났다.
사건을 수사하는 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오후 5시 30분 강 의원과 김 시의원, 강 의원의 전 사무국장 A씨의 자택, 그리고 강 의원의 국회 의원회관 사무실과 김 시의원의 시의회 연구실 등에 대한 압수수색도 진행했다. 공항에 도착한 김 시의원은 자택에 들려 경찰의 압수수색을 참관한 후, 서울청 광역수사단으로 이동해 경찰 조사를 받았다. 경찰이 핵심 피의자인 김 시의원을 대면 조사하는 건 지난달 29일 고발장이 접수된 지 13일 만이다.
앞서 김 시의원은 경찰 고발 이틀 뒤인 지난달 31일 ‘자녀를 보러 간다’며 미국으로 떠났다. 하지만 정작 자녀는 만나지 못한 것으로 전해졌고, 오히려 경찰의 ‘입국 시 통보’ 조치 다음 날인 지난 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 정보기술(IT)·가전 전시회 CES에서 목격되는 등 논란을 불러일으키는 행적을 노출하며 공분을 샀다. 여기에 미국 체류 기간 휴대전화를 교체하고 텔레그램 탈퇴와 재가입을 반복한 정황이 드러나면서 증거인멸 우려가 나오기도 했다.
경찰은 김 시의원을 상대로 현금 1억원의 출처와 전달 경로, 그리고 반환 경위 등을 집중 추궁할 계획이다. 김 시의원은 최근 변호인을 통해 ‘강 의원의 전 사무국장 A씨 등에게 현금을 건넸다’는 자술서를 제출하며 사실상 혐의를 인정했다. 반면 A씨는 지난 6일 경찰 조사에서 “돈을 받은 적도, 보관한 적도 없다”며 정반대의 진술을 내놓은 것으로 알려져 진실 공방이 예상된다.
2026-01-12 5면
