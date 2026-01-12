여당 지도부, 김병기 탈당 요구… 제명 가능성까지 꺼냈다

새 원내대표 선거날 결단 촉구

더불어민주당 지도부가 11일 공천 헌금 의혹 등으로 원내대표직을 사퇴한 김병기 의원에게 자진 탈당을 요구했다. 제명에 대해서도 “모든 가능성은 열려 있다”며 김 의원을 강하게 압박했다. 12일 당 윤리심판원 결정에 시선이 쏠리는 가운데 지도부가 김 의원의 결단을 촉구한 것으로 풀이된다.박수현 민주당 수석대변인은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 “김 의원에 대한 단호하고 신속한 조치를 요구하는 당원과 의원들 요구가 날이 갈수록 강해지고 있다”며 “이제는 지도부를 향한 제명 요구 움직임까지 임박해 있다”고 밝혔다.그러면서 “자진 탈당을 요구하는 당원과 의원들 요구가 애당심의 발로라는 걸 김 의원도 잘 알고 있을 것”이라며 “김 의원도 본인이 그토록 소중하게 여겨왔던 애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해보길 요청한다”고 했다.앞서 김 의원은 ‘제명을 당하더라도 탈당하지 않겠다’는 입장을 밝혔는데 지도부가 당 윤리심판원 회의를 하루 앞두고 처음으로 공식 입장을 낸 것이다. 이날은 차기 원내대표 보궐선거가 치러지는 날로 김 의원의 잔여 임기인 4개월 동안 거대 여당을 이끌어야 하는 후임 원내대표에게 김 의원 거취 관련 부담을 지우지 않겠다는 포석도 깔려 있는 것으로 보인다.박 수석대변인은 ‘정청래 대표와 공유된 것이냐’는 취재진 질문에 “공유하지 않고 어떻게 말을 하느냐”고 답했다. 이어 “김 의원에게 애당의 길이 무엇인지 깊이 생각하길 요청한다는 말은 모든 가능성이 다 열려있다는 뜻”이라고 덧붙였다. 김 의원이 자진 탈당하지 않으면 제명도 고려하는지를 묻는 질문에도 똑같이 답했다.박 수석대변인은 “만약 당 윤리심판원 회의 결과가 다른 쪽(제명이 아닌)으로 난다고 하더라도 모든 가능성이 열려있다는 것”이라며 “상황에 따라서 당대표의 ‘비상징계’ 요구 가능성도 열려 있다”고 말했다.이에 대해 김 의원 측은 이날 오후까지 별다른 입장은 내지 않았다. 김 의원은 12일 윤리심판원 회의에 직접 출석할 것으로 알려졌다. 윤리심판원에서 제명 결정을 하더라도 김 의원이 이의신청을 할 수 있고, 의원총회에서 재적 의원 과반 동의를 얻어 최종 확정하는 절차를 밟아야 해 시간이 다소 걸릴 전망이다. 당 지도부 관계자는 “이는 지도부에 의한 비상징계, 윤리심판원을 통한 일반징계 모두 동일하게 적용된다”고 했다.한편 김 의원의 부인 이모씨가 지난 2022년 조진희 전 동작구의회 부의장의 업무추진비 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹과 관련해 서울중앙지검 반부패수사1부가 2024년 11월 내사에 착수한 것으로 알려졌다.경찰이 해당 의혹을 내사 후 혐의 없음 처리했는데, 이후 검찰이 별도로 사건을 들여다보기 시작했다는 것이다. 서울중앙지검 관계자는 “수사과 조사를 거쳐 지난해 7월 사건이 검사실로 송치됐고, 아직 처분되지 않았다”면서 “검사실에서 필요한 사항을 조사 중”이라고 밝혔다.