한병도 "김병기 '공천헌금 의혹' 징계, 어떤 식으로든 오늘 결론 날 것"

방금 들어온 뉴스

기사 검색

한병도 "김병기 '공천헌금 의혹' 징계, 어떤 식으로든 오늘 결론 날 것"

강윤혁 기자
강윤혁 기자
입력 2026-01-12 10:23
수정 2026-01-12 10:23
중수청·공소청 입법안 관련 당정 이견 확인
정청래 “의총서 의견 청취…개별 의견 자제”

민주당 한병도 신임 원내대표, 최고위 발언
민주당 한병도 신임 원내대표, 최고위 발언 한병도(오른쪽) 더불어민주당 신임 원내대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 정청래 대표. 2026.1.12


한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 12일 당 윤리심판원 절차에 넘겨진 김병기 전 원내대표와 관련해 “어떤 식으로든 오늘은 결론이 나지 않겠냐는 생각이 든다”고 밝혔다.

한 원내대표는 이날 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’ 유튜브 채널에 출연해 “심판원에서 지금 현재 분위기를 다 파악을 하고 있다. 감찰단에서 상당한 조사가 이루어진 걸로 알고 있기 때문에 아마 오늘 본인이 참석할 가능성도 있다는 이야기도 들었다”며 이같이 말했다.

한 원내대표는 이날 정부가 공개할 예정인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 정부 입법안과 관련해선 당정 간 이견이 있다고 밝혔다.

한 원내대표는 “정부에서는 중수청과 공소청을 설치하는데 4월 형사소송법 개정을 통해 보완 수사권 관련 논의를 그때 가서 하자는 입장”이라면서 “의원들 입장은 ‘보완 수사권과 관련된 일말의 여지를 둬서는 안 된다. 이번에 완전히 바로 진행을 처음부터 보완 수사권을 폐지하는 쪽으로 해야 된다’는 약간의 이견이 있다”고 설명했다.

그러면서 “지금 정부와 의원님들 간의 이견이 있기 때문에 법무부, 법사위 의원들, 원내, 정책위가 모여서 지속적으로 내용을 빨리 조율해야 할 것 같다”면서 “각각 주체들을 소집해서 바로 논의해볼 생각”이라고 강조했다.



정청래 민주당 대표는 최고위원회의에서 “조만간 빠른 시간 안에 정책 의총을 열어서 민주당 의원들의 의견을 청취하는 시간을 갖도록 하겠다”면서 “가급적 질서 있게 토론할 수 있도록 개별적 의견을 공개적으로 밝혀서 혹시 혼란을 일으키는 일은 자제해주실 것을 당 대표로서 부탁드린다”고 했다.
강윤혁 기자
