정민찬, 돌연 뮤지컬 하차… ‘스타벅스 사진’ 후 “이슈 잘 몰라” 사과에도 비난 빗발치더니

세줄 요약 국립발레단 출신 트로트 가수 겸 뮤지컬 배우 정민찬이 공연 중이던 ‘디아길레프’에서 하차했다. 제작사는 충분한 논의 끝에 결정됐다고 밝혔지만, 구체적 사유는 공개하지 않았다. 최근 스타벅스 사진 논란과 사과 이후라 관심이 더 쏠렸다. 정민찬, 뮤지컬 ‘디아길레프’ 돌연 하차 발표

스타벅스 사진 논란 뒤 사과에도 비난 확산

제작사, 배우와 논의 끝 하차 결정 공지

이미지 확대 공연 중인 뮤지컬 ‘디아길레프’에서 니진스키 역을 맡았던 정민찬이 돌연 하차했다. 오른쪽 사진은 정민찬이 지난 20일 자신의 인스타그램에 올렸다가 일부 네티즌들로부터 비난받은 스타벅스 방문 게시물. 쇼플레이·정민찬 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 공연 중인 뮤지컬 ‘디아길레프’에서 니진스키 역을 맡았던 정민찬이 돌연 하차했다. 오른쪽 사진은 정민찬이 지난 20일 자신의 인스타그램에 올렸다가 일부 네티즌들로부터 비난받은 스타벅스 방문 게시물. 쇼플레이·정민찬 인스타그램 캡처

이미지 확대 공연 중인 뮤지컬 ‘디아길레프’에서 니진스키 역을 맡았던 정민찬이 돌연 하차했다. 쇼플레이·정민찬 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 공연 중인 뮤지컬 ‘디아길레프’에서 니진스키 역을 맡았던 정민찬이 돌연 하차했다. 쇼플레이·정민찬 인스타그램 캡처

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국립발레단 발레리노 출신 트로트 가수 겸 뮤지컬 배우 정민찬(38)이 공연 중인 뮤지컬 ‘디아길레프’에서 돌연 하차했다.뮤지컬 ‘디아길레프’ 제작사 쇼플레이는 22일 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 ‘배우 하차 및 캐스팅 스케줄 변경 안내’ 공지를 올려 “니진스키 역 정민찬 배우가 제작사와의 충분한 논의 끝에 공연에서 하차하게 됐다”며 “배우 하차 및 캐스팅 스케줄 변경으로 인해 공연 관람에 불편을 드리게 된 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.쇼플레이는 이어 “제작사와 배우, 스태프 모두 앞으로 이와 같은 일이 재발하지 않도록 더욱 신중히 임하겠으며, 남은 공연 역시 최선을 다해 좋은 무대로 보답하겠다”고 덧붙였다.하차 사유는 명확하게 공개되지 않았으나, 지난 20일 정민찬이 자신의 인스타그램에 스타벅스 매장에서 찍은 사진을 올려 팬들과 설왕설래를 벌인 이후에 갑작스럽게 전해진 소식이라 눈길을 끌고 있다.앞서 정민찬은 한 스타벅스 매장에서 직원이 권한 음료를 마신 사진과 함께 “막걸리 맛이 왜 나는 거지. 마시면 취하는 거 아닌가 모르겠다”라는 글을 올리며 팬들에게 일상을 공유했다.그런데 그 시점이 5·18 민주화운동 기념일이었던 지난 18일 스타벅스코리아가 ‘탱크데이’ 프로모션을 진행했다가 논란을 빚고 사과한 직후라 정민찬의 게시물 의도를 둘러싸고 논란이 일었다.정민찬은 “현생 사느라 뉴스나 이슈거리 잘 모르는데 제가 뭐라고 이렇게 관심을 다 주시고 몸 둘 바를 모르겠다”며 “몰랐던 것도 무지한 것도 잘못이니 심심한 사과의 말씀을 올린다. 앞으로는 뉴스 열심히 챙겨 보겠다”는 글을 올렸다.그러나 이같은 사과에도 일부 네티즌들은 “저게 사과문이 맞나”, “고의가 다분해 보인다”, “예민한 시기에 굳이 왜 저런 사진을 올리나” 등 비난을 이어갔다.