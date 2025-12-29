광주도시공사, 유영용 상임감사·백남인 상임이사 취임

방금 들어온 뉴스

광주도시공사, 유영용 상임감사·백남인 상임이사 취임

홍행기 기자
입력 2025-12-29 10:14
임기 3년…공정 경영·시정 연계 강화 기대

광주도시공사는 29일 공사 대회의실에서 유영용 상임감사와 백남인 상임이사의 취임식을 가졌다. 광주도시공사 제공
광주도시공사는 29일 공사 대회의실에서 유영용 상임감사와 백남인 상임이사의 취임식을 가졌다. 광주도시공사 제공


광주도시공사는 29일 제2대 상임감사 유영용 감사와 제13대 상임이사 백남인 이사의 취임식을 가졌다고 밝혔다.

유 상임감사는 국회의원 보좌관을 비롯해 사단법인 광주학교 이사장, 박관현 기념재단 감사, 광주광역시사회서비스원 빛고을50+센터 센터장을 역임했다. 유 상임감사는 민·관 영역 전반에서 쌓아 온 다양한 경험을 바탕으로 시민의 눈높이에 부합하는 공정하고 신뢰받는 도시공사 구현에 기여할 것으로 기대된다.

백 상임이사는 광주시 도로과장과 서구청 부구청장 등을 역임하며 쌓아 올린 다양한 행정경험을 기반삼아 시정과 도시공사 사업 간 유기적인 연계를 통해 공사의 핵심 사업을 차질 없이 추진할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

상임감사와 상임이사의 임기는 3년이다.

광주 홍행기 기자
위로