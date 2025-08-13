대구 경찰, 광복절 폭주족 특별단속…14일 밤 160여 명 투입

이미지 확대 지난 5월 5일 새벽 대구 도심을 달리는 소규모 폭주족. 대구경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 5월 5일 새벽 대구 도심을 달리는 소규모 폭주족. 대구경찰청 제공

대구경찰청과 대구시자치경찰위원회는 광복절을 맞아 폭주족 특별단속에 나선다.13일 대구경찰청에 따르면 오는 14일 밤 이뤄지는 이번 단속에는 교통경찰, 사이드카, 암행순찰팀, 교통범죄수사팀, 기동순찰대 등 경찰관 160여 명, 순찰차 등 차량 71대를 투입한다.경찰은 폭주족이 주로 나타나는 주요 교차로 15곳에서 시간과 장소를 옮겨가며 모이는 폭주족 집결을 차단하고 해산시킬 계획이다. 이와 함께 사복 경찰관이 탑승한 비노출 차량을 활용해 폭주 현장을 영상으로 기록하고 현장 검거에도 나선다. 추가 수사로 주동자 외에도 단순 참여자까지 처벌한다는 게 경찰의 설명이다.이와 함께 폐쇄회로(CC)TV 관제센터에 경찰관을 배치하고 실시간 모니터링을 통해 집결 장소와 이동 경로를 파악·전파한다.대구경찰청은 지난 4일부터 사전 집중 단속을 벌여 이륜차의 신호위반, 중앙선침범, 무면허운전, 번호판 가림 등 주요 법규 위반행위에 대해 집중 단속과 검문을 강화했다.앞서 3·1절과 어린이날 폭주족 특별단속을 벌여 현장에서 76명을 붙잡아 33명을 공동위험 행위로 입건한 바 있다.경찰 관계자는 “폭주행위는 국민의 평온한 일상을 저해하고, 안전을 위협하는 심각한 범죄”라며 :연중 단속을 강화하고, 끝까지 추적해 엄중 처벌하여 폭주 문화를 반드시 근절하겠다”고 말했다.