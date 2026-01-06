한국암웨이, ‘저속 노화’ 이끈다… AI 기반 ‘마이웰니스 랩’ 공식 출시

경기도 분당 암웨이 비즈니스＆브랜드 센터에서 모델들이 한국암웨이의 개인맞춤 건강수명 플랫폼 ‘마이웰니스 랩‘의 론칭을 알리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 경기도 분당 암웨이 비즈니스＆브랜드 센터에서 모델들이 한국암웨이의 개인맞춤 건강수명 플랫폼 ‘마이웰니스 랩‘의 론칭을 알리고 있다.

한국암웨이의 건강기능식품 브랜드 뉴트리라이트가 최근 헬스케어 시장의 화두인 ‘저속 노화’ 트렌드에 발맞춰 개인 맞춤형 건강수명 플랫폼 ‘마이웰니스 랩(myWellness LAB)’을 6일 정식 출시했다.‘마이웰니스 랩’은 사용자의 혈액 지표, 신체 계측 정보, 생활습관, 건강 설문 데이터 등을 빅데이터 기반 AI 알고리즘으로 종합 분석하는 차세대 헬스＆웰니스 플랫폼이다. 단순한 건강 검진 수치 확인을 넘어, 개인의 현재 건강 수준과 노화 속도까지 정밀하게 파악해 전 생애에 걸친 건강 관리를 돕는 것을 목표로 한다.이 플랫폼은 복잡한 건강 데이터를 노화 억제 분석 지수, 만성질환 억제 분석 지수, 근육 밸런스 분석 지수 등 직관적인 핵심 지표로 재구성해 제공한다. 이를 통해 사용자는 자신의 건강 상태를 쉽게 이해하고, 우선적으로 관리해야 할 영역을 한눈에 파악할 수 있다.가장 큰 특징은 ‘인체 생리 네트워크(Physiological Network)’ 통합 프레임워크의 적용이다. 이는 항산화 능력, 대사 기능, 근육 건강 등 만성질환과 밀접한 건강 요소들이 서로 어떻게 상호작용하는지를 분석하는 기술이다. 마이웰니스 랩은 이 분석 결과를 토대로 개인에게 필요한 구체적인 관리 영역과 실천 가능한 생활습관 내비게이션을 제시한다.데이터의 신뢰도 또한 확보했다. 마이웰니스 랩에 적용된 AI 알고리즘은 1,000억 원 규모의 국책 연구 사업인 ‘유전자 동의보감 사업’을 포함해 10년 이상 축적된 한국인 건강 빅데이터를 기반으로 설계됐다. 해당 기술은 4건의 특허 등록과 17건의 국제 학술지 논문 게재를 통해 기술력을 검증받았으며, 디지털 트윈 기반 임상 연구를 통해 데이터 기반 관리의 효용성도 입증했다.신은자 한국암웨이 대표는 “건강관리의 패러다임이 치료 중심에서 예방과 개인 맞춤 관리로 전환되고 있다”며 “마이웰니스 랩은 과학적 근거에 기반해 실천 가능한 변화 방향을 제시함으로써 개인 맞춤형 헬스케어 시장의 새로운 기준이 될 것”이라고 밝혔다.한편, 뉴트리라이트는 그동안 국가별 특성을 반영한 ‘더블엑스’와 ‘마이팩’, ‘마이랩’ 등 과학 기반의 맞춤형 솔루션을 지속적으로 선보여왔으며, 이번 마이웰니스 랩 론칭을 통해 통합 헬스케어 비전을 더욱 강화할 계획이다.