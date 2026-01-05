“유명 삼계탕집 갔다 토할 뻔…한입 베어 물자 ‘황갈색 덩어리’ 가득”

이미지 확대 인천의 유명 삼계탕집에서 제대로 손질되지 않은 닭을 먹었다는 주장이 나왔다. 보배드림 캡처 닫기 이미지 확대 보기 인천의 유명 삼계탕집에서 제대로 손질되지 않은 닭을 먹었다는 주장이 나왔다. 보배드림 캡처

인천의 유명 삼계탕집에서 제대로 손질되지 않은 닭을 먹었다는 주장이 나와 논란이다. 피해를 본 손님은 “사장과 연락이 닿지 않고 있다”며 분통을 터뜨렸다.5일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에 따르면 제보자 A씨는 지난달 23일 저녁 식사를 위해 평소 가족과 즐겨 찾던 인천 송도의 유명 삼계탕집을 방문했다.삼계탕을 먹던 A씨는 특정 부위를 먹는 순간 이상함을 감지했다. 닭고기를 베어 먹던 중 악취를 느꼈고, 확인 결과 황갈색 덩어리가 들어있었다는 게 A씨의 주장이다. A씨는 당시 촬영한 사진도 함께 공유했다.A씨는 “똥 냄새와 똥 맛을 느껴 토할 뻔하고 당황했다”며 “직원을 불러 확인하니 닭 변 제거를 못 했다고 인정하고, 자주 있는 일인 듯이 아무렇지 않게 지나갔다”고 했다.다만 A씨는 아직 해당 식당 사장으로부터 직접 사과를 받지 못했다. 그는 “직원에게는 잘못이 없으니 사장에게 사과받고 싶어서 제 연락처를 적어주고 나왔다”며 “돈을 바란 것이 아닌, 단순하게 사장님의 진솔한 사과를 바랐다”고 말했다.이후 식당 주방장으로부터 연락을 받았으나 “사장님은 연락이 안 된다. 전화를 할 수 없다”, “직원인 저희도 사장님과 연락이 안 된다”는 말만 들었다고 A씨는 설명했다.A씨는 “우리 가족 삼계탕은 무조건 여기서 먹었는데 이제는 그 냄새와 맛이 기억나 닭요리는 못 먹겠다”며 “모두 조심하시라”라고 피해를 호소했다.A씨의 사연을 접한 누리꾼들은 황당하다는 반응이다. 게시글에는 “이런 건 어디서 들어본 적도, 본 적도 없다. 기가 막힌다”, “트라우마 생겼겠다”, “충격적이다”, “닭을 그렇게 먹었어도 이런 건 처음 본다” 등의 댓글이 이어졌다.해당 식당 측은 납품업체의 과실로 모래주머니(근위)가 제대로 제거되지 않은 닭이 제공된 것으로 보인다는 입장이다.식당 관계자는 “‘닭똥’이 아니라 사람으로 치면 위(胃)에 해당하는 근위가 제거되지 않았던 것으로 보인다”며 “저희가 아닌 납품업체 측 책임으로, 있어서는 안 될 일이 일어난 것”이라고 말했다.그러면서 “납품업체 측에 근위를 제거하지 않은 경위를 확인하고 있으며 결과에 따라 추가 조치할 것”이라며 “절차상 시간이 걸렸을 뿐 손님에게 사과하지 않으려고 피한 적은 없다”고 덧붙였다.