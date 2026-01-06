[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 ‘협진’ 거래대금 683억 원 돌파

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 ‘협진’ 거래대금 683억 원 돌파

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-06 13:44
수정 2026-01-06 13:44
코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

6일 한국거래소에 따르면, 협진(138360)이 3289만 8890주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1977원으로, 시가총액 1121억 원 대비 거래대금은 683억 9800만 원에 달한다. PER -282.43, ROE 10.29로, 급등세를 보이며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 한편, 에이비프로바이오(195990)는 거래량 2313만 2289주로 2위를 기록하며 전 거래일 대비 28.41% 하락했다. 거래대금은 48억 1000만 원에 그쳤다. PER 0.79, ROE -13.57로 재무 상태가 불안정하다.

빛과전자(069540)는 현재가 762원으로 거래되며 25.12% 상승, 거래량 2118만 5608주를 기록하고 있다. 테라뷰(950250)는 5.44% 상승한 1만 2590원에 거래되며 2103만 8259주의 거래량을 나타낸다. 대한광통신(010170)은 3035원으로 9.27% 하락하며 거래량 1870만 3862주를 기록하고 있다. 비트플래닛(049470)은 1107원으로 거래되며 2.38% 하락, 거래량은 1510만 3017주이다. 셀루메드(049180)는 1098원으로 상한가를 기록하며 1471만 5220주가 거래되고 있다. 모바일어플라이언스(087260)는 2050원으로 20.59% 상승, 거래량은 1400만 5683주이다. 경창산업(024910)은 2340원으로 18.84% 상승하며 1340만 545주가 거래되고 있다. 센서뷰(321370)는 1974원으로 10.90% 상승, 거래량 1192만 8571주를 기록했다.



한편 거래량 상위 20위권 종목들은 LK삼양(225190) ▲7.63%, 세코닉스(053450) ▲19.49%, PS일렉트로닉스(332570) ▲11.33%, 휴림로봇(090710) ▲0.60%, 켄코아에어로스페이스(274090) ▲10.51%, 루미르(474170) ▲22.49%, 흥구석유(024060) ▲5.17%, 아주IB투자(027360) ▲3.30%, 와이제이링크(209640) ▲11.64%, 오가닉티코스메틱(900300) ▼9.66% 등의 성적을 기록했다.

셀루메드와 모바일어플라이언스는 각각 상한가와 20.59% 상승을 기록하며 주목받고 있다. 셀루메드는 거래대금이 시가총액 대비 약 25%에 달하며 투자자들의 강력한 매수세를 반영하고 있다. 반면, 에이비프로바이오와 대한광통신은 각각 28.41%와 9.27% 하락세를 보이며 거래대금 대비 시가총액 비율이 낮아 투자 심리가 위축된 모습이다.

금일 코스닥 시장은 전반적으로 상승세를 보이며 활발한 거래가 이어지고 있다. 그러나 일부 종목은 큰 변동성을 보이며 투자자들의 주의가 요구된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
위로