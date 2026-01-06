‘꿈의 오천피’ 보인다…코스피, 사상 첫 4500선 돌파

이미지 확대
코스피, 4400대 ‘사상 최고치 경신’
코스피가 4400대로 올라서며 재차 사상 최고치를 경신한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥, 원/달러 환율이 표시돼 있다. 2026.1.5 연합뉴스
코스피가 6일 장중 상승 전환해 사상 처음 4500선을 돌파했다.
이날 오후 1시 45분 기준 코스피는 전장보다 44.05포인트(0.99%) 오른 4501.57이다.
지난 2일 사상 처음 4300선을 넘은 코스피는 전날 4400선을 넘은 지 하루 만에 4500선 벽마저 깼다.
지수는 전장보다 11.44포인트(0.26%) 내린 4446.08로 출발해 낙폭을 키워 한때 4400선을 내주기도 했다.
그러나 장중 저가 매수세가 유입되며 상승 전환한 뒤 오름폭을 키우고 있다.
