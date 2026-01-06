‘꿈의 오천피’ 보인다…코스피, 사상 첫 4500선 돌파

이미지 확대 코스피, 4400대 ‘사상 최고치 경신’ 코스피가 4400대로 올라서며 재차 사상 최고치를 경신한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥, 원/달러 환율이 표시돼 있다. 2026.1.5 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피, 4400대 ‘사상 최고치 경신’ 코스피가 4400대로 올라서며 재차 사상 최고치를 경신한 5일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 코스닥, 원/달러 환율이 표시돼 있다. 2026.1.5 연합뉴스

코스피가 6일 장중 상승 전환해 사상 처음 4500선을 돌파했다.이날 오후 1시 45분 기준 코스피는 전장보다 44.05포인트(0.99%) 오른 4501.57이다.지난 2일 사상 처음 4300선을 넘은 코스피는 전날 4400선을 넘은 지 하루 만에 4500선 벽마저 깼다.지수는 전장보다 11.44포인트(0.26%) 내린 4446.08로 출발해 낙폭을 키워 한때 4400선을 내주기도 했다.그러나 장중 저가 매수세가 유입되며 상승 전환한 뒤 오름폭을 키우고 있다.