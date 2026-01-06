코스피, 사상 처음 4,500대 마감

이미지 확대
코스피가 사상 처음으로 4500선을 넘긴 6일 서울 영등포구 KB 국민은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되어 있다. 이날 코스피는 전 거래일(4457.52) 보다 67.96포인트(1.52%) 오른 4525.48에, 코스닥 지수는 전 거래일(957.50) 보다 1.53포인트(0.16%) 내린 955.97에 장을 마쳤다. 2026.1.6 홍윤기 기자
코스피가 사상 처음으로 4,500선을 넘긴 6일 서울 영등포구 KB국민은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시됐다.
이날 코스피는 전 거래일(4,457.52)보다 67.96포인트(1.52%) 오른 4,525.48에 코스닥 지수는 전 거래일(957.50)보다 1.53포인트(0.16%) 내린 955.97에 장을 마쳤다.
서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 주간 거래 종가(1,443.8)보다 1.7원 오른 1,445.5원에 마감했다.
