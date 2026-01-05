‘14만전자 눈앞’ 코스피 사상 첫 4400 돌파…코스닥 4년 만에 최고치

방금 들어온 뉴스

‘14만전자 눈앞’ 코스피 사상 첫 4400 돌파…코스닥 4년 만에 최고치

김경두 기자
김경두 기자
입력 2026-01-05 16:22
수정 2026-01-05 17:20
코스피 3.43% 오른 4457.52 마감
SK하이닉스도 장중에 70만원 터치

5일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 3.43% 오른 4,457.52원에 장을 마쳤다. 2025.1.5 연합뉴스
5일 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 3.43% 오른 4,457.52원에 장을 마쳤다. 2025.1.5 연합뉴스


코스피가 5일 ‘베네수엘라 사태’에도 불구하고 3% 넘게 올라 사상 최초로 4400선을 돌파했다.

이날 코스피는 전장보다 147.89포인트(3.43%) 오른 4457.52에 장을 마치며 직전 거래일(지난 2일·종가 기준) 기록한 최고치(4309.63)를 하루 만에 갈아치웠다. 이로써 사상 첫 4300선을 돌파한 지 하루(거래일 기준) 만에 4400선 벽마저 깼다.

코스피는 전장보다 76.29포인트(1.77%) 오른 4385.92로 출발해 지난 2일 기록한 장중 역대 최고치(4313.55)를 경신했다. 이후 상승 폭을 키워 장중 고가에서 장을 마쳤다.

삼성전자가 장을 이끌었다. 이날 삼성전자는 전 거래일보다 7.47% 오른 13만 8100원에 장을 마쳤다. 13만 고지를 단숨에 넘어 ‘14만 전자’를 눈앞에 뒀다. 주가는 전장 대비 4.75% 오른 13만 4600원에 출발해 장중 7.86% 상승한 13만 8600원을 터치하며 신고가를 경신했다.

SK하이닉스도 전장 대비 2.81% 오른 69만 6000원에 거래를 마감해 52주 최고가를 갈아치웠다. 장중엔 70만원을 터치하기도 했다.

반도체 대장주 동반 강세는 지난해 12월 반도체 수출이 역대 최대치를 기록한 데 이어, 올해도 반도체 업황이 호조세를 이어갈 것이라는 전망이 투자 심리에 긍정적으로 작용한 결과로 풀이된다. 증권가에선 삼성전자의 지난해 4분기 영업이익을 20조원 안팎으로 추산하고 있다.

코스닥지수도 전장보다 11.93포인트(1.26%) 상승한 957.50에 장을 마치며 2022년 1월 20일(958.70) 이후 약 4년 만에 최고치를 기록했다.
김경두 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
