코스피 사상 첫 4600 찍고 4551로 마감…14만전자 안착

코스피 전날 대비 0.57% 상승…사상 최고치 또 경신

SK하이닉스 ‘76만닉스’ 터치… 74만 2000원에 마감

이미지 확대 코스피가 사상 최고치 마감을 경신한 7일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 코스피는 이날 사상 처음 4600선을 돌파한 뒤 장중 등락을 거듭하다 4551에서 상승 마감했다. 2026.1.7 홍윤기 기자

코스피가 7일 사상 처음 4600선을 돌파한 뒤 장중 등락을 거듭하다 4551선에서 상승 마감했다.이날 코스피는 전 거래일보다 25.58포인트(0.57%) 오른 4551.06에 장을 마치며 전날 기록한 사상 최고치(4525.48)를 재차 경신했다.지수는 전장보다 40.86포인트(0.90%) 오른 4566.34로 출발했다. 장 초반 상승 폭을 확대해 사상 처음 4600선을 돌파했다. 다만 이후 오름폭을 줄이며 등락을 거듭하다 장 막판 오름세로 돌아섰다.‘대장주’ 삼성전자와 SK하이닉스는 이날도 최고가를 찍었다. 삼성전자는 전 거래일보다 2100원(1.51%) 오른 14만 1000원으로 장을 마쳤다.삼성전자는 3.31% 오른 14만 3500원으로 개장한 뒤 14만 4400원까지 상승 폭을 넓혔다. 오후 들어 주가가 출렁이면서 한때 0.94% 내린 13만 7600원까지 떨어졌지만 반등에 성공, 막판에 ‘14만전자’를 회복했다. 전날 장중에 ‘14만전자’를 터치했지만 종가 기준으로는 처음 ‘14만전자’를 기록했다.SK하이닉스는 ‘76만닉스’를 찍은 뒤 상승 폭을 줄이다가 74만 2000원으로 장을 마감했다. 전날보다 1만 6000원(2.20%) 올랐다.반면 코스닥지수는 전장보다 8.58포인트(0.90%) 내린 947.39에 거래를 마쳤다.