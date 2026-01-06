[서울데이터랩]1월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3546만 원에 거래되고 있으며 시가총액은 2705조 4506억 원이다. 24시간 등락률은 0.97%로 나타났으며, 1시간 등락률은 0.20%로 소폭 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 67조 2566억 원이다.이더리움은 현재 465만 7795원에 거래되고 있으며 시가총액은 562조 1718억 원이다. 24시간 등락률은 1.22%로 상승세를 보이고 있으며, 1시간 등락률은 0.21%로 상승세가 지속되고 있다. 거래량은 36조 2315억 원이다.리플은 현재 3444원에 거래되고 있으며 시가총액은 208조 9739억 원이다. 24시간 등락률은 11.32%로 급등세를 보이고 있으나, 1시간 등락률은 -0.21%로 약간의 조정을 보이고 있다. 거래량은 10조 962억 원이다.한편, 비앤비는 131만 1295원에 거래 중이며 24시간 등락률은 0.92%로 상승했다. 시가총액은 180조 6103억 원이다. 같은 시각 솔라나는 19만 9811원에 거래되며 24시간 등락률 1.22%를 기록했다. 거래량은 6조 9074억 원이다.트론은 423원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 -0.50%로 하락했다. 거래량은 8585억 4391만 원이다. 같은 시각 도지코인은 220원에 거래되며 24시간 등락률 0.89%를 보였다. 거래량은 2조 9875억 원이다.에이다는 614원에 거래 중이며 24시간 등락률은 5.47%로 상승했다. 거래량은 1조 3151억 원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 93만 3275원에 거래되며 24시간 등락률 -0.60%를 기록했다. 거래량은 8385억 8814만 원이다.체인링크는 1만 9921원에 거래 중이며 24시간 등락률은 0.85%로 상승했다. 거래량은 1조 3782억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드는 3만 8135원에 거래되며 24시간 등락률 -0.25%를 보였다. 거래량은 4188억 9821만 원이다.레오는 1만 3395원에 거래되며 24시간 등락률은 2.99%로 상승했다. 거래량은 12억 1687만 원이다. 같은 시각 지캐시는 73만 4305원에 거래되며 24시간 등락률 0.33%를 기록했다. 거래량은 7948억 9600만 원이다.모네로는 63만 9612원에 거래되며 24시간 등락률은 5.00%로 상승했다. 거래량은 1172억 4605만 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 362원에 거래되며 24시간 등락률 6.91%를 기록했다. 거래량은 5841억 5007만 원이다.수이는 2795원에 거래되며 24시간 등락률은 13.63%로 큰 폭의 상승세를 보였다. 거래량은 2조 3832억 원이다. 같은 시각 라이트코인은 12만 1127원에 거래되며 24시간 등락률을 1.64% 기록했다. 거래량은 5901억 2250만 원이다.전반적으로 주요 가상자산들은 상승세를 보이며 활발한 거래가 이어지고 있다. 하지만 시장의 변동성이 큰 만큼 투자자들은 신중한 접근이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자