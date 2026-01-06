[서울데이터랩]1월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]1월 6일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-01-06 13:44
수정 2026-01-06 13:44
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3546만 원에 거래되고 있으며 시가총액은 2705조 4506억 원이다. 24시간 등락률은 0.97%로 나타났으며, 1시간 등락률은 0.20%로 소폭 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 67조 2566억 원이다.

이더리움은 현재 465만 7795원에 거래되고 있으며 시가총액은 562조 1718억 원이다. 24시간 등락률은 1.22%로 상승세를 보이고 있으며, 1시간 등락률은 0.21%로 상승세가 지속되고 있다. 거래량은 36조 2315억 원이다.

리플은 현재 3444원에 거래되고 있으며 시가총액은 208조 9739억 원이다. 24시간 등락률은 11.32%로 급등세를 보이고 있으나, 1시간 등락률은 -0.21%로 약간의 조정을 보이고 있다. 거래량은 10조 962억 원이다.



한편, 비앤비는 131만 1295원에 거래 중이며 24시간 등락률은 0.92%로 상승했다. 시가총액은 180조 6103억 원이다. 같은 시각 솔라나는 19만 9811원에 거래되며 24시간 등락률 1.22%를 기록했다. 거래량은 6조 9074억 원이다.

트론은 423원에 거래되고 있으며 24시간 등락률은 -0.50%로 하락했다. 거래량은 8585억 4391만 원이다. 같은 시각 도지코인은 220원에 거래되며 24시간 등락률 0.89%를 보였다. 거래량은 2조 9875억 원이다.

에이다는 614원에 거래 중이며 24시간 등락률은 5.47%로 상승했다. 거래량은 1조 3151억 원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 93만 3275원에 거래되며 24시간 등락률 -0.60%를 기록했다. 거래량은 8385억 8814만 원이다.

체인링크는 1만 9921원에 거래 중이며 24시간 등락률은 0.85%로 상승했다. 거래량은 1조 3782억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드는 3만 8135원에 거래되며 24시간 등락률 -0.25%를 보였다. 거래량은 4188억 9821만 원이다.

레오는 1만 3395원에 거래되며 24시간 등락률은 2.99%로 상승했다. 거래량은 12억 1687만 원이다. 같은 시각 지캐시는 73만 4305원에 거래되며 24시간 등락률 0.33%를 기록했다. 거래량은 7948억 9600만 원이다.

모네로는 63만 9612원에 거래되며 24시간 등락률은 5.00%로 상승했다. 거래량은 1172억 4605만 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 362원에 거래되며 24시간 등락률 6.91%를 기록했다. 거래량은 5841억 5007만 원이다.

수이는 2795원에 거래되며 24시간 등락률은 13.63%로 큰 폭의 상승세를 보였다. 거래량은 2조 3832억 원이다. 같은 시각 라이트코인은 12만 1127원에 거래되며 24시간 등락률을 1.64% 기록했다. 거래량은 5901억 2250만 원이다.

전반적으로 주요 가상자산들은 상승세를 보이며 활발한 거래가 이어지고 있다. 하지만 시장의 변동성이 큰 만큼 투자자들은 신중한 접근이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
정연호 기자
