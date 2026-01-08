마약에 취해 외제차 훔친 중국인 ‘구속 기각’…50㎞ 달아나 잠자다 체포

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

마약에 취해 외제차 훔친 중국인 ‘구속 기각’…50㎞ 달아나 잠자다 체포

윤예림 기자
입력 2026-01-08 16:40
수정 2026-01-08 17:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 자료 이미지. 서울신문DB
경찰 자료 이미지. 서울신문DB


마약에 취한 채 외제차를 훔쳐 달아난 30대 중국인이 경찰에 붙잡혔다.

8일 경기 안산단원경찰서는 마약류관리법 위반 및 절도 등의 혐의로 30대 중국인 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

A씨는 지난 5일 오후 10시쯤 안산시 단원구의 한 도로 갓길에 시동이 걸린 채 세워진 외제차를 훔쳐 50㎞가량 떨어진 고양시 덕양구까지 달아난 혐의를 받는다.

A씨는 다음 날 새벽 6시쯤 주유소에 차를 세워두고 자다가 경찰에 붙잡혔다.

A씨는 검거 직후 실시한 약물 간이시약 검사에서 양성 반응이 나왔다.

경찰은 전날 A씨를 상대로 구속영장을 신청했지만, 법원은 “초범이고 국내에 합법적으로 체류 중인 점 등을 고려하면 도주 우려가 없다”며 영장을 기각했다.

경찰은 A씨를 상대로 약물 구매 경위 등 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.
윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 체포된 당시 약물검사 결과는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로