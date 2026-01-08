尹 결심 공판 D-1, 구형량 회의 열리는 특검

이미지 확대 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 등 8명의 결심 공판을 하루 앞둔 8일 내란 특검팀(특별검사 조은석)이 위치한 서울 서초구 서울고등검찰청에서 직원 등이 이동하고 있다. 이날 특검은 결심 공판을 앞두고 내부 회의를 통해 윤 전 대통령 등 피고인들의 구형량을 논의할 것으로 전해졌다. 2026.1.8 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 등 8명의 결심 공판을 하루 앞둔 8일 내란 특검팀(특별검사 조은석)이 위치한 서울 서초구 서울고등검찰청에서 직원 등이 이동하고 있다. 이날 특검은 결심 공판을 앞두고 내부 회의를 통해 윤 전 대통령 등 피고인들의 구형량을 논의할 것으로 전해졌다. 2026.1.8 이지훈 기자

이미지 확대 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 등 8명의 결심 공판을 하루 앞둔 8일 내란 특검팀(특별검사 조은석)이 위치한 서울 서초구 서울고등검찰청에서 직원 등이 이동하고 있다. 이날 특검은 결심 공판을 앞두고 내부 회의를 통해 윤 전 대통령 등 피고인들의 구형량을 논의할 것으로 전해졌다. 2026.1.8 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 등 8명의 결심 공판을 하루 앞둔 8일 내란 특검팀(특별검사 조은석)이 위치한 서울 서초구 서울고등검찰청에서 직원 등이 이동하고 있다. 이날 특검은 결심 공판을 앞두고 내부 회의를 통해 윤 전 대통령 등 피고인들의 구형량을 논의할 것으로 전해졌다. 2026.1.8 이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

내란 우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 등 8명의 결심 공판을 하루 앞둔 8일 내란 특검팀(특별검사 조은석)이 위치한 서울 서초구 서울고등검찰청에서 직원 등이 이동하고 있다. 이날 특검은 결심 공판을 앞두고 내부 회의를 통해 윤 전 대통령 등 피고인들의 구형량을 논의할 것으로 전해졌다.내란 우두머리 혐의는 사형이나 무기 징역, 무기 금고 가운데 형량이 정해진다.