[서울데이터랩]케어젠 하락세 주목 코스닥 주요 종목 등락세 반영

코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 등락세를 보이고 있다.6일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 46만 9000원으로 전 거래일 대비 0.11% 상승하고 있다. 시가총액은 25조 942억원이며, 외국인비율은 13.96%다. 거래량은 20만 5443주로 기록되었으며, PER 199.74배, ROE 29.52%로 높은 수익성을 보이고 있다. 이어 에코프로비엠(247540)은 14만 8400원으로 1.78% 상승하며 시가총액 14조 5137억원을 유지하고 있다. 외국인비율은 12.19%로, 거래량은 26만 3321주다. PER은 4637.50배이며, ROE는 -6.26%로 수익성에서 다소 아쉬운 모습을 보이고 있다.에코프로(086520)는 3.67% 상승하며 시가총액 12조 6543억원을 기록하고 있다. 에이비엘바이오(298380)는 5.19% 하락, 레인보우로보틱스(277810)는 4.41% 하락세를 보이고 있다. HLB(028300)는 0.19% 상승했으며, 리가켐바이오(141080)는 0.80% 하락했다. 삼천당제약(000250)은 0.79% 하락, 펩트론(087010)은 3.49% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 3.62% 하락을 기록 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼0.77%, 파마리서치(214450) ▲5.60%, 디앤디파마텍(347850) ▲3.84%, 원익IPS(240810) ▲2.03%, 이오테크닉스(039030) ▼1.26%, 보로노이(310210) ▼3.73%, 클래시스(214150) ▲0.35%, 로보티즈(108490) ▼5.52%, 케어젠(214370) ▼5.66%, 에임드바이오(0009K0) ▼3.21% 등의 성적을 기록하고 있다.코스닥 주요 종목들은 오늘 전반적으로 등락을 반복하고 있다. 특히 케어젠이 가장 큰 폭으로 하락하며 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]